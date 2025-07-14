Евросоюзу не хватает стратегических амбиций в отношениях с Украиной, - глава МИД Литвы Будрис
Глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Европейскому Союзу не хватает "стратегических амбиций в отношениях с Украиной".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.
Будрис принимал участие в заседании Совета Европейского Союза (ЕС) по вопросам торговли в Брюсселе. Основными темами встречи являются торговые отношения между Европой и Соединенными Штатами Америки, отношения между ЕС и Китаем, а также Соглашение о свободной торговле с Украиной.
Оценивая Соглашение о свободной торговле, которое готовится с Украиной, министр отметил, что его начальной версии не хватает амбициозности.
"Европейскому Союзу не хватает стратегических амбиций в отношениях с Украиной. Мы рассматриваем Украину как неотъемлемую часть безопасности и будущего Европы, поэтому мы должны двигаться вперед с экономической интеграцией", - подчеркнул он.
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