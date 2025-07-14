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Євросоюзу бракує стратегічних амбіцій у відносинах з Україною, - глава МЗС Литви Будріс

Кястутіс Будріс

Глава Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Європейському Союзу бракує "стратегічних амбіцій у відносинах з Україною".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Литви.

Будріс брав участь у засіданні Ради Європейського Союзу (ЄС) з питань торгівлі в Брюсселі. Основними темами зустрічі є торгівельні відносини між Європою та Сполученими Штатами Америки, відносини між ЄС та Китаєм, а також Угода про вільну торгівлю з Україною.

Оцінюючи Угоду про вільну торгівлю, яка готується з Україною, міністр зазначив, що її початковій версії бракує амбітності.

"Європейському Союзу бракує стратегічних амбіцій у відносинах з Україною. Ми розглядаємо Україну як невід’ємну частину безпеки та майбутнього Європи, тому ми повинні рухатися вперед з економічною інтеграцією", – наголосив він.

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Автор: 

Литва (2480) Євросоюз (13851)


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