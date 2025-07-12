Очільники МЗС Люблінського трикутника зустрінуться 16 липня в Польщі

У Любліні 16 липня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Люблінського трикутника (Україна, Польща, Литва). Зустріч присвячена п’ятиріччю створення цього формату главами дипломатій трьох країн.

Про це сказано на сайті Міністерства закордонних справ Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"16 липня цього року у Любліні відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Польщі, Литви та України в межах святкування 5-ї річниці створення Люблінського трикутника",- сказано в повідомленні.

Програмою візиту передбачено покладання очільниками МЗС України, Польщі і Литви Андрієм Сибігою, Радославом Сікорським і Кястутисом Будрисом вінка до пам’ятника Люблінської унії.

Також запланована пресконференція трьох міністрів.

Довідково:

Люблінський трикутник - це тристороння регіональна платформа співпраці, створена 28 липня 2020 року в Любліні з метою зміцнення політичної, економічної, культурної та соціальної співпраці між Литвою, Польщею та Україною.

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