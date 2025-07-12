Главы МИД Люблинского треугольника встретятся 16 июля в Польше

В Люблине 16 июля состоится встреча министров иностранных дел Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва). Встреча посвящена пятилетию создания этого формата главами дипломатий трех стран.

Об этом сказано на сайте Министерства иностранных дел Польши, информирует Цензор.НЕТ.

"16 июля этого года в Люблине состоится встреча министров иностранных дел Польши, Литвы и Украины в рамках празднования 5-й годовщины создания Люблинского треугольника",- сказано в сообщении.

Программой визита предусмотрено возложение главами МИД Украины, Польши и Литвы Андреем Сибигой, Радославом Сикорским и Кястутисом Будрисом венка к памятнику Люблинской унии.

Также запланирована пресс-конференция трех министров.

Справочно:

Люблинский треугольник - это трехсторонняя региональная платформа сотрудничества, созданная 28 июля 2020 года в Люблине с целью укрепления политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной.

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