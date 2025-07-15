Политическое решение по 18-му пакету санкций ожидаем уже сегодня, - Каллас

Совет ЕС по иностранным делам 15 июля может утвердить политическое решение об одобрении 18-го пакета санкций против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

"Мы надеемся также на достижение политического согласия по 18-му пакету санкций. Мы очень близки к этому и надеемся, что решение будет принято сегодня", - заявила Каллас.

Главный дипломат ЕС также выразила надежду, что "американцы тоже примут меры со своим пакетом санкций или тарифами, чтобы давление на Россию усилилось и она действительно прекратила эту войну".

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