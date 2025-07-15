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Новости Санкции ЕС против России
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Политическое решение по 18-му пакету санкций ожидаем уже сегодня, - Каллас

Каллас о 18-м пакете санкций против РФ

Совет ЕС по иностранным делам 15 июля может утвердить политическое решение об одобрении 18-го пакета санкций против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

"Мы надеемся также на достижение политического согласия по 18-му пакету санкций. Мы очень близки к этому и надеемся, что решение будет принято сегодня", - заявила Каллас.

Главный дипломат ЕС также выразила надежду, что "американцы тоже примут меры со своим пакетом санкций или тарифами, чтобы давление на Россию усилилось и она действительно прекратила эту войну".

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Автор: 

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фіцо! фіцо!
ти, де?
терміново на сцену!
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15.07.2025 10:44 Ответить
Нєт повєсті пєчальнеє на свєте,
Чєм повєсть... про 18 пакет санкцій ЕС...
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15.07.2025 10:54 Ответить
Ви паскуди моги ще на початку війни поставити пуйла на місце...могли надати Україні скільки зброї шоб загнати його підоармію ще в 22 за урал..ви ж надрочували ту зброю аби цього не сталось ..і тягли сюди замість новітньої зброї на утилізацію свій 50 річний металолом .
Ви гнида обіцяли стояти поруч з Україною а не використовувати її
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15.07.2025 10:58 Ответить
 
 