Политическое решение по 18-му пакету санкций ожидаем уже сегодня, - Каллас
Совет ЕС по иностранным делам 15 июля может утвердить политическое решение об одобрении 18-го пакета санкций против РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.
"Мы надеемся также на достижение политического согласия по 18-му пакету санкций. Мы очень близки к этому и надеемся, что решение будет принято сегодня", - заявила Каллас.
Главный дипломат ЕС также выразила надежду, что "американцы тоже примут меры со своим пакетом санкций или тарифами, чтобы давление на Россию усилилось и она действительно прекратила эту войну".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ти, де?
терміново на сцену!
Чєм повєсть... про 18 пакет санкцій ЕС...
Ви гнида обіцяли стояти поруч з Україною а не використовувати її