Сибига на Совете ЕС призвал к немедленным действиям: "Санкции против РФ больше нельзя откладывать"
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече Совета ЕС по иностранным делам призвал союзников к конкретным действиям для усиления Украины, укрепления коллективной обороны и повышения трансатлантического давления на Россию.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Сибига заявил, что Россия использует удары по Украине, чтобы выиграть время, задержать санкции и вытеснить США из мирного процесса. По его словам, страны ЕС должны "не дать Москве достичь этих целей".
Министр отметил необходимость паритета с РФ в военном потенциале и развития оборонной промышленности. Он призвал к увеличению инвестиций в производство украинских дронов как часть общей стратегии безопасности.
"В интересах каждого лишить Россию ресурсов. Мы должны сократить доходы России от нефти. Санкции больше нельзя откладывать", - отметил Сибига.
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