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Новости Санкции ЕС против России
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Сибига на Совете ЕС призвал к немедленным действиям: "Санкции против РФ больше нельзя откладывать"

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече Совета ЕС по иностранным делам призвал союзников к конкретным действиям для усиления Украины, укрепления коллективной обороны и повышения трансатлантического давления на Россию.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Сибига заявил, что Россия использует удары по Украине, чтобы выиграть время, задержать санкции и вытеснить США из мирного процесса. По его словам, страны ЕС должны "не дать Москве достичь этих целей".

Министр отметил необходимость паритета с РФ в военном потенциале и развития оборонной промышленности. Он призвал к увеличению инвестиций в производство украинских дронов как часть общей стратегии безопасности.

"В интересах каждого лишить Россию ресурсов. Мы должны сократить доходы России от нефти. Санкции больше нельзя откладывать", - отметил Сибига.

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Автор: 

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А реформи можна відкладати? В якщо ЄС почне дзеркалити з закликами?
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15.07.2025 14:06 Ответить
Сибіга на Раді ЄС закликав до негайних дій: "Санкції проти РФ більше не можна відкладати" ,в тому числі і санкції проти "зелегої корупційної влади в Україні".котра є співучасником 3,14дерації у її війні проти України і її народу
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15.07.2025 14:43 Ответить
 
 