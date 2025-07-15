Барро: ЕС ввел санкции против россиян, пророссийских деятелей и террористов из Ирана и Гаити

15 июля Совет ЕС по иностранным делам одобрил новый пакет индивидуальных гибридных санкций, направленных против лиц, причастных к дестабилизирующей деятельности России, а также преступников из Ирана и Гаити.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, санкции охватывают 16 граждан РФ, которые проводили информационные манипуляции в Европе, а также 6 российских судей, преследовавших свободу слова. В список также вошли 7 пророссийских граждан Молдовы.

Кроме того, в санкционный список добавлено 9 человек и организаций из Ирана, причастных к убийствам на территории ЕС, и 3 криминальных авторитета с Гаити.

По словам Барро, речь идет о запрете на въезд, транзит, замораживание активов и запрет на финансовое взаимодействие с гражданами и структурами ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига на Совете ЕС призвал к немедленным действиям: "Санкции против РФ больше нельзя откладывать"