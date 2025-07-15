ЕС пока не достиг соглашения о снижении цены на российскую нефть, - глава МИД Дании Расмуссен

Европейский Союз пока не имеет консенсуса по снижению предельной цены на российскую нефть - одного из ключевых элементов 18-го пакета санкций против России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Будет ли это во время встречи сегодня, или позже сегодня или завтра - я не могу предсказать наверняка", - отметил министр.

Он подчеркнул, что важно использовать импульс, созданный новыми заявлениями Дональда Трампа, и призвал усилить давление на экономику России.

Расмуссен признал, что сейчас три страны-члена выступают против снижения ценового предела, однако выразил оптимизм относительно достижения компромисса.

"Я очень-очень оптимистичен и считаю, что сейчас пришло время действительно заставить Путина сесть за стол переговоров", - добавил глава МИД Дании.

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