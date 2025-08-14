Беспилотники атаковали Волгоградский НПЗ: разлиты нефтепродукты, возник пожар. ФОТО
В ночь на четверг, 14 августа 2025 года, беспилотники атаковали российский Волгоград.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Атаку подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
По его словам, сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны России якобы была отражена массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. Вследствие падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ.
Он также уверяет, что пострадавших нет.
Как сообщалось, в ночь на среду, 13 августа 2025 года, беспилотники также массированно атаковали российский Волгоград. Жителей 16-этажки эвакуировали якобы из-за падения обломков на крышу.
Поддерживаю борьбу ЗСУ за экологию на планете Гринпис должен отреагировать