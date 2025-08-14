РУС
Атака дронов на регионы РФ
7 551 13

Беспилотники атаковали Волгоградский НПЗ: разлиты нефтепродукты, возник пожар. ФОТО

В ночь на четверг, 14 августа 2025 года, беспилотники атаковали российский Волгоград.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Атаку подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По его словам, сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны России якобы была отражена массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. Вследствие падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ.

Волгоград после атаки дронов

Также читайте: Поражена нефтеперекачивающая станция "Унеча" в Брянской области, - Генштаб

Он также уверяет, что пострадавших нет.

Как сообщалось, в ночь на среду, 13 августа 2025 года, беспилотники также массированно атаковали российский Волгоград. Жителей 16-этажки эвакуировали якобы из-за падения обломков на крышу.

беспилотник (4099) НПЗ (259) Удары по РФ (468)
Топ комментарии
+10
гори, гори ясно, щоб тиждень не гасло
14.08.2025 06:44 Ответить
+7
Подивився прогноз погоди, - дощів не буде
14.08.2025 07:58 Ответить
+6
Походу рашка скоро станет первой в мире страной без НПЗ.
Поддерживаю борьбу ЗСУ за экологию на планете Гринпис должен отреагировать
14.08.2025 08:27 Ответить
гори, гори ясно, щоб тиждень не гасло
14.08.2025 06:44 Ответить
14.08.2025 06:53 Ответить
МОЛОДЦІ, наші рідненькі хлопчики!!! Слава ЗСУ!!!
14.08.2025 07:43 Ответить
Гей, МОСКАЛІ, а чому ви СТОГНЕТЕ??? Ваш фюрер пуйло обіцяв же вам "двіжуху"??? То СКАЧІТЬ тепер!!!
14.08.2025 07:45 Ответить
Подивився прогноз погоди, - дощів не буде
14.08.2025 07:58 Ответить
І хорошого сухого вітру , як бонус.
14.08.2025 08:26 Ответить
Походу рашка скоро станет первой в мире страной без НПЗ.
Поддерживаю борьбу ЗСУ за экологию на планете Гринпис должен отреагировать
14.08.2025 08:27 Ответить
Та да , де там відома борцуня Грета Тумблер зі схвальними вигуками ?
14.08.2025 08:40 Ответить
вона зараз зайнята - пливе з флотілією круізних яхт до узбережжя Гази. Везуть мішки з рисом.
14.08.2025 09:29 Ответить
Було б дуже розумно запровадити акциз з кожного літра бензину на дрони для НПЗ расистів
14.08.2025 08:56 Ответить
Та перейменуйте ви ті дрони на «Обломок», а то якось невдобно виходить
14.08.2025 09:40 Ответить
Було би добре, щоб і завтра прилетіло на Волгоградський НПЗ. ППО там нема, площа НПЗ велика - тисяча гектарів, установок, які можуть палати просто дохєра. Та і резервуарний парк Красноармєйського таможеного поста на березі може горіти тижнями. Хай пожежні суда змивають нафтопродукти у Волгу, мешканці волзьких берегів аж до самої Астрахані повинні відчути наслідки свого "двіжняка".
14.08.2025 09:56 Ответить
Там ще рядом є Волжський алюмінієвий комбінат. Виробляє сировину для твердого ракетного палива. При вдалому попаданні феєрверк буде дуже масштабним.
14.08.2025 11:51 Ответить
 
 