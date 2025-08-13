Волгоград атаковали беспилотники: жителей 16-этажки эвакуируют якобы из-за падения обломков на крышу

В ночь на среду, 13 августа 2025 года, беспилотники массированно атаковали российский Волгоград.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

В частности, как отмечается, о взрывах сообщают жители Красноармейского района Волгограда, в этом районе расположен НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереработка", который ранее уже атаковали дроны.

Атаку на город подтвердил также губернатор Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отрабатывают массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области. По состоянию на 2:30 пострадавших и повреждений объектов нет. В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома. Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жильцов дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами", - заверил он.