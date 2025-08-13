РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
1 715 4

Волгоград атаковали беспилотники: жителей 16-этажки эвакуируют якобы из-за падения обломков на крышу

Украинские дроны атаковали Липецкую область

В ночь на среду, 13 августа 2025 года, беспилотники массированно атаковали российский Волгоград.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

В частности, как отмечается, о взрывах сообщают жители Красноармейского района Волгограда, в этом районе расположен НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереработка", который ранее уже атаковали дроны.

Атаку на город подтвердил также губернатор Андрей Бочаров.

Беспилотники атаковали Ставрополь: возник пожар на химическом предприятии. ВИДЕО+ФОТО

"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отрабатывают массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области. По состоянию на 2:30 пострадавших и повреждений объектов нет. В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома. Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жильцов дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами", - заверил он.

Автор: 

беспилотник (4095) россия (96867) Удары по РФ (465)


Незламний Сралінгад
13.08.2025 06:29 Ответить
Некуй збивати тоді і уламки будуть падать тільки на визначені військові цилі.
13.08.2025 06:42 Ответить
Родіна-мать здригнулася?
13.08.2025 07:36 Ответить
Етот меч огромний нужєн єй
Не затєм, чтоб гдє-то люди ужаснулісь,
А держать єго повьіше от людєй,
Чтобьі нікогда не дотянулісь!
13.08.2025 08:04 Ответить
 
 