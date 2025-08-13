Волгоград атакували безпілотники: мешканців 16-поверхівки евакуюють нібито через падіння уламків на дах

У ніч проти середи, 13 серпня 2025 року, безпілотники масовано атакували російський Волгоград.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Зокрема, як зазначається, про вибухи повідомляють жителі Червоноармійського району Волгограда, у цьому районі розташований НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка", який раніше вже атакували дрони.

Атаку на місто підтвердив також губернатор Андрій Бочаров.

"Сьогодні вночі підрозділи ППО Міністерства оборони Росії відпрацьовують масовану атаку БпЛА на територію Волгоградської області. Станом на 2:30 потерпілих та пошкоджень об'єктів немає. У Тракторозаводському районі Волгограда зафіксовано падіння уламків БпЛА на дах 16-поверхового житлового будинку. Фахівці оперативних служб проводять евакуацію мешканців будинку з метою забезпечення безпеки під час обстеження уламків саперами", - запевнив він.