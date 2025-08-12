Безпілотники атакували Ставрополь: виникла пожежа на хімічному підприємстві. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на 12 серпня безпілотники атакували південь РФ. Вибухи пролунали у Ставрополі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

За повідомленням очевидців, було зафіксовано кілька вибухів. За попередніми даними, під прицілом опинився місцевий завод "Монокристалл". Підприємство хімічної промисловості є одним з основних виробників сапфіру для оптоелектронної промисловості.

Синтетичний сапфір використовується в оптичних системах, захисних елементах датчиків і лазерів, зокрема в військових приладах. Також він застосовується в компонентах аерокосмічної, приладобудівної та інших високотехнологічних галузей, включаючи військову сферу.

Також місцеві заявляють про атаку на завод "Нептун", який спеціалізується на виробництві систем управління для морських суден - як військових, так і цивільних.

Входить до переліку стратегічних підприємств РФ.

Продукція використовується на більш ніж 300 суднах російського флоту - включаючи атомні крейсери, підводні човни, танкери, арктичні кораблі тощо.

Завод підтримує критично важливу інфраструктуру в оборонному та суднобудівному комплексі РФ.

