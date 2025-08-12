Беспилотники атаковали Ставрополь: возник пожар на химическом предприятии

В ночь на 12 августа беспилотники атаковали юг РФ. Взрывы прогремели в Ставрополе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По сообщению очевидцев, было зафиксировано несколько взрывов. По предварительным данным, под прицелом оказался местный завод "Монокристалл". Предприятие химической промышленности является одним из основных производителей сапфира для оптоэлектронной промышленности.

Синтетический сапфир используется в оптических системах, защитных элементах датчиков и лазеров, в частности в военных приборах. Также он применяется в компонентах аэрокосмической, приборостроительной и других высокотехнологичных отраслей, включая военную сферу.

