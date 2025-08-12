Беспилотники атаковали Ставрополь: возник пожар на химическом предприятии
В ночь на 12 августа беспилотники атаковали юг РФ. Взрывы прогремели в Ставрополе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
По сообщению очевидцев, было зафиксировано несколько взрывов. По предварительным данным, под прицелом оказался местный завод "Монокристалл". Предприятие химической промышленности является одним из основных производителей сапфира для оптоэлектронной промышленности.
Синтетический сапфир используется в оптических системах, защитных элементах датчиков и лазеров, в частности в военных приборах. Также он применяется в компонентах аэрокосмической, приборостроительной и других высокотехнологичных отраслей, включая военную сферу.
Було би добре, якби ще прилетіло і у ставропольський радіозавод "Сигнал", який знаходиться на шість км південніше, ось тут - 44°59'43.8"N 41°55'52.5"E. Цей завод виробляє електроніку для наведення озброєння, станції радіоелектронної боротьби для протиповітряної оборони та авіації, а також системи активних перешкод "Смальта", "Гарденія", РЕБ-комплекси для штурмовиків, винищувачів та наземних об'єктів, включаючи "Тополь-Э".
Щодо хімпрому, то було би непогано знов "навідатись до нєвінномиського "Азоту", і нарешті завітати на "Ставролєн" у Будьонновьку. Давно прийшов час активніше напружувати цивільних кацапів.
Тут - лише довідка з загальнодоступної інформації.
Приблизно півтора-два місяці тому ми звернули увагу на те, що з певних регіонів федерації, куди регулярно залітають дрони ЗСУ, різко скоротився потік фото і відео того, куди і що летіло. Причому, чим далі регіон від кордону України, тим потік таких матеріалів більший. Зрозуміло, що в Україні знімати таке не прийнято, тому що наші міста перебувають під ударами вже три роки і в цьому вже немає ніякого, навіть «хворобливого» сенсу.
У курнику ж ще є ефект новизни і там це знімають і зараз. До того ж, більша частина прильотів припадає на житловий сектор і там майже завжди є жертви або поранені. Тож і з цієї точки зору зйомки недоречні. А ось у лаптів таких жертв практично немає і найчастіше вони зʼявляються від роботи їхніх власних засобів ППО.
Тим часом, у ворога поступово формується уявлення про те, що щоденні сюжети про те, що до них прилітає дедалі на більшу відстань і все болючіше, може спричиняти паніку, і тому з цим треба щось робити. І там це роблять. Не дивно, що їхні щоденні зведення про те, що вони все збивали, якраз спрямовані на те, щоб показати публіці, що все під контролем.
Як нескладно помітити, публіка в це вірить, оскільки їде в тимчасово окупований Крим на відпочинок, хоча він давно є зоною бойових дій, або в Сочі, які наближаються до цього визначення. Їдуть, а потім дивуються тому, що їм там доводиться бачити і чути. А все тому, що їм постійно розповідають про сотні збитих дронів та уламки, які іноді падають деінде.
Ну а в регіонах, що відстоять від території України на 1000+ кілометрів, публіка ще не надто натренована, і тому, коли туди тільки починають прилітати дрони, фото і відео ллються в Мережу рікою. І навпаки, у тих регіонах, які поруч з Україною, таких зйомок стає дедалі менше при тому, що летить туди все більше. Очевидно, що в такому разі діє якесь негласне розпорядження, згідно з яким, місцева влада активно блокує подібні речі.
Це стало особливо помітно пару місяців тому, але тепер цей факт підтверджено вже офіційно. У ростовській області ворога запроваджено пряму заборону на такі речі і, ба більше, передбачено санкції щодо осіб, які порушать заборону. У виконанні місцевого гауляйтера ці заходи мають такий вигляд.
«Для забезпечення безпеки та захисту державних інтересів у Ростовській області вводиться заборона на фото-, відео- та кінозйомку, а також публікацію в інтернеті або ЗМІ процесу чи наслідків застосування ракетного озброєння, безпілотних літальних апаратів, місць дислокації та життєдіяльності військових частин і підрозділів. Відповідний указ глава регіону Юрій Слюсар підписав напередодні. Документ набув чинності сьогодні, 11 серпня… Порушення указу каратиметься штрафом від 3000 до 5000 рублів для фізосіб, для посадових осіб від 20 000 до 40 000 рублів, для юросіб - від 200 000 до 400 000 рублів».
Загалом, свіжих ілюстрацій поточних подій буде дедалі менше, а з ростовської області, найімовірніше, їх не буде зовсім. Тож це слід мати на увазі при оцінці чергового удару по тилах супротивника. І, між іншим, всіляким OSINT-ерам буде дедалі складніше збирати об'єктивні дані. Доведеться діяти за принципом: «Ховраха бачиш? Ні, а він є».
Тому доведеться обмежуватись "ховрахом".
Для довідки - ракети Х-32 без гелію не літають.