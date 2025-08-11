РУС
7 983 13

Двое россиян наблюдают за работой ПВО армии РФ над Саратовом: "Кривые, косые. Слава России. Все, п#зда!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое россиян снимают атаку украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Саратове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи они оценивают работу российской системы ПВО и не очень одобрительно о ней отзываются.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Арзамасский приборостроительный завод в Нижегородской области РФ. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

НПЗ (257) россия (96858) дроны (4420)





Доля Cвіту вирішується не на Алясці, а на Донбасі.

11.08.2025 10:30 Ответить
В.В. Х@йло:

"Практическая боевая работа показывает, что ПВО России - одна из лучших в мире.

Я уже говорил, что США производит, скажем, ракеты к системе Patriot, у нас в стране таких ракет производят в три раза больше, даже больше, чем в три раза.

А что касается ракет ПВО в целом, различного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством.

Кроме всего прочего, и сами системы современные и надежные. Но, конечно, все бывает, но в целом, система работает исправно".

11.08.2025 10:31 Ответить

11.08.2025 11:09 Ответить
🤣

11.08.2025 10:31 Ответить
І це діряве ППО хоче воювати з НАТА і збивати піндоські Тамагавки

11.08.2025 10:33 Ответить
за ненормативну лексіку бан 3 дні

11.08.2025 10:34 Ответить
Твоя думка нікого не цікавить, вЯлікій икспЁрд Ослан Осланович

11.08.2025 10:38 Ответить
Вам видніше, із-за парєбріка!! Раісія впєрдє…, з 2014 року!!
А Тітанік таки затонув, як і сруськая судНо, в Чорному морі!!
Так і московія, а музичка, уже грає на палубі, але не усі, в нижніх палубах московії, її уже почули!! Майже, 2.000.000 орків, прикопано на теренах України!! Чимало роботи, зробили Захисники України!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА! Слава Україні!!

11.08.2025 10:43 Ответить
Цікаве спостереження: перед смертю відомих політичних лідерів на Камчатці відбувалися сильні землетруси:
▪️1923 - землетрус на Камчатці
▪️1924 - смерть Леніна
▪️1952 - землетрус на Камчатці
▪️1953 - смерть Сталіна
▪️2006 - землетрус на Камчатці
▪️2007 - смерть Єльцина
▪️2025 - землетрус на Камчатці
▪️2026 - ???

11.08.2025 10:49 Ответить
2026 -х-ла заменят на медведева

11.08.2025 11:15 Ответить
Та не псуйте момент! 😂

11.08.2025 11:45 Ответить
О артисты, как может быть не ****** пво, где командует *****...

11.08.2025 12:13 Ответить
 
 