Двое россиян наблюдают за работой ПВО армии РФ над Саратовом: "Кривые, косые. Слава России. Все, п#зда!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое россиян снимают атаку украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Саратове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи они оценивают работу российской системы ПВО и не очень одобрительно о ней отзываются.

Внимание! Ненормативная лексика!

