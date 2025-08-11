Двое россиян наблюдают за работой ПВО армии РФ над Саратовом: "Кривые, косые. Слава России. Все, п#зда!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой двое россиян снимают атаку украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Саратове.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи они оценивают работу российской системы ПВО и не очень одобрительно о ней отзываются.
Внимание! Ненормативная лексика!
"Практическая боевая работа показывает, что ПВО России - одна из лучших в мире.
Я уже говорил, что США производит, скажем, ракеты к системе Patriot, у нас в стране таких ракет производят в три раза больше, даже больше, чем в три раза.
А что касается ракет ПВО в целом, различного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством.
Кроме всего прочего, и сами системы современные и надежные. Но, конечно, все бывает, но в целом, система работает исправно".
А Тітанік таки затонув, як і сруськая судНо, в Чорному морі!!
Так і московія, а музичка, уже грає на палубі, але не усі, в нижніх палубах московії, її уже почули!! Майже, 2.000.000 орків, прикопано на теренах України!! Чимало роботи, зробили Захисники України!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА! Слава Україні!!
▪️1923 - землетрус на Камчатці
▪️1924 - смерть Леніна
▪️1952 - землетрус на Камчатці
▪️1953 - смерть Сталіна
▪️2006 - землетрус на Камчатці
▪️2007 - смерть Єльцина
▪️2025 - землетрус на Камчатці
▪️2026 - ???