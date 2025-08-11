Дроны атаковали Арзамасский приборостроительный завод в Нижегородской области РФ. ВИДЕО+ФОТО

Утром 11 августа жители Нижегородской области сообщили о взрывах, которые прогремели в Арзамасе и Дзержинске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По словам губернатора Глеба Никитина, ночью БПЛА атаковали две промышленные зоны в Нижегородской области.

"При отражении в Арзамасском округе, к сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу", - сообщил Никитин.

По словам жителей атакован Арзамасский приборостроительный завод (АПЗ), который выпускает приборы для авиационной и космической отраслей.

Дзержинск является городом-спутником областного центра. Оба эти города известны как важные центры военной промышленности.

АПЗ - предприятие, выпускающее приборы для авиационной и космической отраслей, а также продукцию гражданского назначения. Завод разрабатывает и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые электронно-вычислительные машины, рулевые приводы, контрольно-поверочные комплексы, расходомерную и медицинскую технику.

21 марта 2022 года предприятие вошло в состав АО Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

Из-за вторжения России в Украину, предприятие находится под санкциями стран Евросоюза, США, Украины и Новой Зеландии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нанесен удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, - Генштаб





