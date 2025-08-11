Дроны атаковали Арзамасский приборостроительный завод в Нижегородской области РФ. ВИДЕО+ФОТО
Утром 11 августа жители Нижегородской области сообщили о взрывах, которые прогремели в Арзамасе и Дзержинске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
По словам губернатора Глеба Никитина, ночью БПЛА атаковали две промышленные зоны в Нижегородской области.
"При отражении в Арзамасском округе, к сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу", - сообщил Никитин.
По словам жителей атакован Арзамасский приборостроительный завод (АПЗ), который выпускает приборы для авиационной и космической отраслей.
Дзержинск является городом-спутником областного центра. Оба эти города известны как важные центры военной промышленности.
АПЗ - предприятие, выпускающее приборы для авиационной и космической отраслей, а также продукцию гражданского назначения. Завод разрабатывает и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые электронно-вычислительные машины, рулевые приводы, контрольно-поверочные комплексы, расходомерную и медицинскую технику.
21 марта 2022 года предприятие вошло в состав АО Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
Из-за вторжения России в Украину, предприятие находится под санкциями стран Евросоюза, США, Украины и Новой Зеландии.
За кожен день, що не з родиной, буду бити цих, тварин я.
Я шустріший байрактара, «Grand final» твого кошмара.
Добре віку вкоротиться, кому в рашці не сидиться.
https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 (пісня "армагеДРОН")
Ох, якби можна було з-за кордону управляти
дронами та розкладати тих ублюдків
на нанометри
Їй-бо, день і ніч би сиділа би
за пультом управління!
Для українців це повинно стати
загальнонаціональним полюванням
Бо цими пукалками не подолаємо.
Треба бити не по стрілах, а по лучниках.
Все ще попереду. На легкому дроні на такій відстані багато вибухівки із собою не притягнеш.
Туди теж ще не прилітало, і працівники там не лякані.
Але до заводів в Китаї, які виробляють мотоцикли, баггі та інші самокати, нам не дотягнутися... (