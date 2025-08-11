РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
5 138 25

Дроны атаковали Арзамасский приборостроительный завод в Нижегородской области РФ. ВИДЕО+ФОТО

Утром 11 августа жители Нижегородской области сообщили о взрывах, которые прогремели в Арзамасе и Дзержинске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По словам губернатора Глеба Никитина, ночью БПЛА атаковали две промышленные зоны в Нижегородской области.

"При отражении в Арзамасском округе, к сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу", - сообщил Никитин.

По словам жителей атакован Арзамасский приборостроительный завод (АПЗ), который выпускает приборы для авиационной и космической отраслей.

Дзержинск является городом-спутником областного центра. Оба эти города известны как важные центры военной промышленности.

АПЗ - предприятие, выпускающее приборы для авиационной и космической отраслей, а также продукцию гражданского назначения. Завод разрабатывает и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые электронно-вычислительные машины, рулевые приводы, контрольно-поверочные комплексы, расходомерную и медицинскую технику.

21 марта 2022 года предприятие вошло в состав АО Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

Из-за вторжения России в Украину, предприятие находится под санкциями стран Евросоюза, США, Украины и Новой Зеландии.

Арзамасский приборостроительный завод атакован дронами
Автор: 

беспилотник (4087) Удары по РФ (463)


Топ комментарии
+10
Це точно. Хоч би не виставляли.
показать весь комментарий
11.08.2025 06:52 Ответить
+8
Судячи з цього фото то згорів вщент
показать весь комментарий
11.08.2025 06:45 Ответить
+6
Несколько окон выбито. Потужно
показать весь комментарий
11.08.2025 07:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пропав завод...
показать весь комментарий
11.08.2025 06:44 Ответить
Судячи з цього фото то згорів вщент
показать весь комментарий
11.08.2025 06:45 Ответить
Це точно. Хоч би не виставляли.
показать весь комментарий
11.08.2025 06:52 Ответить
Як пишуть песимісти 4 кг вибухівки? Нехіло.
показать весь комментарий
11.08.2025 06:46 Ответить
Ми з «хрущем» не спим ночами, лупим орків з почуттями.
За кожен день, що не з родиной, буду бити цих, тварин я.
Я шустріший байрактара, «Grand final» твого кошмара.
Добре віку вкоротиться, кому в рашці не сидиться.

https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 (пісня "армагеДРОН")
показать весь комментарий
11.08.2025 07:03 Ответить
Несколько окон выбито. Потужно
показать весь комментарий
11.08.2025 07:04 Ответить
Взагалі-то там дах пробито.
показать весь комментарий
11.08.2025 07:10 Ответить
не заважайте нести зрадоньку.
показать весь комментарий
11.08.2025 08:23 Ответить
Ну фасад лагодити теж головна біль.
показать весь комментарий
11.08.2025 07:27 Ответить
Єта "*** тваю мать" чи "п...издец"?
показать весь комментарий
11.08.2025 07:35 Ответить
Вони по людях, а ми по вікнах
Ох, якби можна було з-за кордону управляти
дронами та розкладати тих ублюдків
на нанометри
Їй-бо, день і ніч би сиділа би
за пультом управління!
Для українців це повинно стати
загальнонаціональним полюванням
Бо цими пукалками не подолаємо.
показать весь комментарий
11.08.2025 07:42 Ответить
Це майже ніщо ,куди більша була ефективність наносити удари по казармах ,складах і логістиці ворога на окупованих територіях де перебувають понад 600 тисяч окупантів.
показать весь комментарий
11.08.2025 07:50 Ответить
Вони наберуть ще м'яса, то в них вирішується швидко. А от будівлю чи обладнання всередині їм шкода.
Треба бити не по стрілах, а по лучниках.
Все ще попереду. На легкому дроні на такій відстані багато вибухівки із собою не притягнеш.
показать весь комментарий
11.08.2025 08:24 Ответить
То так, але у мене інше питання. Невже нам хтось забороняє зробити копію "шахеда", який несе кілька десятків кг вибухівки і який довів свою ефективність? Чи в нас вже немає таких промислових потужностей, де можна було б запустити їхнє серійне виробництво? Чи стільки вибухівки немає? Чи патент треба купувати?..
показать весь комментарий
11.08.2025 08:41 Ответить
нарешті до Арзамаса черна дійшла. Там один кілометр від приладобудівного заводу на півніній схід знаходиться цех Арзамасського машинобудівного завду, на якому виробляють колісні бронетранспортери і ББМи "Тігр! Ось тут - 55°23'45.0"N 43°51'11.7"E
Туди теж ще не прилітало, і працівники там не лякані.
показать весь комментарий
11.08.2025 08:31 Ответить
Здається, зараз, оті всі колісні бронетранспортери і ББМи (навіть танки) стають не такими вже і актуальними. З появою fpv-дронів вони стали занадто дорогими і не дуже ефективними. Щоб хоч якось підвищити захист тих "тигрів", москалі розробляють отаких "франкенштейнів", тим самим роблячи їхні ТТХ ще гіршими.
Але до заводів в Китаї, які виробляють мотоцикли, баггі та інші самокати, нам не дотягнутися... (

показать весь комментарий
11.08.2025 09:12 Ответить
кацапам на актуальніть і ефективніть насрати, головне шоб було кого пхати у ті БТРи та "Тигри". Тому Арзамасський машинобудівний як збирав ці ББМи та БТРи, так і збирає, а "Завод Корпусів" у Виксі як виробляв бронєкорпкси до БТР80\82 та "Тигрів", так і зараз продовжує виробляти. Бо вони знають, що у найближчі пару років країни НАТО не будуть спроможні створити таку дронову кілзону, яка є наразі на ЛБЗ.
показать весь комментарий
11.08.2025 09:31 Ответить
на завод ім. свєрдлова у цьому році це вже четверта атака дронами. Підрив у травні потяга біля заводу з компонетами\сировиною для виробництва вибухівки не рахуємо - то місцеві.
показать весь комментарий
11.08.2025 08:53 Ответить
"Патужно" атакували - на цей раз більше шибок повилітало!!!
показать весь комментарий
11.08.2025 09:05 Ответить
Дрончик по ціні "Майбаха"новенького,або кількох "Тесл"...
показать весь комментарий
11.08.2025 09:13 Ответить
Mercedes-Benz Maybach S 680223979_805+055 11011093.гр=26856 ам.гр..
показать весь комментарий
11.08.2025 09:17 Ответить
268563амер.гр..
показать весь комментарий
11.08.2025 09:19 Ответить
Ціна українського ударного БПЛА "Лютий" становить близько 200 тисяч доларів США, https://www.unian.ua/economics/other/totalna-viyna-u-nebi-ekonomika-novoji-taktiki-ukrajini-ta-rf-z-dovgimi-dronami-13035438.html повідомляє УНІАН. Базова вартість планера може становити близько 15 тисяч доларів, але з урахуванням "начинки" ціна зростає до 30 тисяч.....
показать весь комментарий
11.08.2025 09:26 Ответить
Ех, кілька ракет туди б, із пів-тоною вибухівки кожна... О то б був результат!
показать весь комментарий
11.08.2025 10:05 Ответить
 
 