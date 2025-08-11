УКР
Дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод у Нижньогородській області РФ. ВІДЕО+ФОТО

Зранку 11 серпня мешканці Нижньогородської області повідомили про вибухи, які пролунали в Арзамасі та Дзержинську. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

За словами губернатора Гліба Нікітіна,  вночі БпЛА атакували  дві промислові зони у Нижньогородській області. 

"При відбитті в Арзамаському окрузі, на жаль, жертв і пошкоджень уникнути не вдалося. Один співробітник загинув на місці, двоє постраждалих доставлені до лікарні", - повідомив Нікітін.

За словами мешканців атаковано Арзамаський приладобудівний завод (АПЗ), який випускає прилади для авіаційної та космічної галузей.

Дзержинськ є містом-супутником обласного центру. Обидва ці міста відомі як важливі центри військової промисловості.

АПЗ - підприємство, що випускає прилади для авіаційної та космічної галузей, а також продукцію цивільного призначення. Завод розробляє і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові електронно-обчислювальні машини, рульові приводи, контрольно-повірочні комплекси, витратомірну та медичну техніку.

21 березня 2022 року підприємство увійшло до складу АТ Корпорація "Тактичне ракетне озброєння".

Через вторгнення Росії в Україну, підприємство перебуває під санкціями країн Євросоюзу, США, України та Нової Зеландії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завдано удару по Саратовському нафтопереробному заводу, - Генштаб

Арзамаський приладобудівний завод атаковано дронами
Це точно. Хоч би не виставляли.
11.08.2025 06:52 Відповісти
Судячи з цього фото то згорів вщент
11.08.2025 06:45 Відповісти
Несколько окон выбито. Потужно
11.08.2025 07:04 Відповісти
Пропав завод...
11.08.2025 06:44 Відповісти
Судячи з цього фото то згорів вщент
11.08.2025 06:45 Відповісти
Це точно. Хоч би не виставляли.
11.08.2025 06:52 Відповісти
Як пишуть песимісти 4 кг вибухівки? Нехіло.
11.08.2025 06:46 Відповісти
Ми з «хрущем» не спим ночами, лупим орків з почуттями.
За кожен день, що не з родиной, буду бити цих, тварин я.
Я шустріший байрактара, «Grand final» твого кошмара.
Добре віку вкоротиться, кому в рашці не сидиться.

https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 (пісня "армагеДРОН")
11.08.2025 07:03 Відповісти
Несколько окон выбито. Потужно
11.08.2025 07:04 Відповісти
Взагалі-то там дах пробито.
11.08.2025 07:10 Відповісти
не заважайте нести зрадоньку.
11.08.2025 08:23 Відповісти
Ну фасад лагодити теж головна біль.
11.08.2025 07:27 Відповісти
Єта "*** тваю мать" чи "п...издец"?
11.08.2025 07:35 Відповісти
Вони по людях, а ми по вікнах
Ох, якби можна було з-за кордону управляти
дронами та розкладати тих ублюдків
на нанометри
Їй-бо, день і ніч би сиділа би
за пультом управління!
Для українців це повинно стати
загальнонаціональним полюванням
Бо цими пукалками не подолаємо.
11.08.2025 07:42 Відповісти
Це майже ніщо ,куди більша була ефективність наносити удари по казармах ,складах і логістиці ворога на окупованих територіях де перебувають понад 600 тисяч окупантів.
11.08.2025 07:50 Відповісти
Вони наберуть ще м'яса, то в них вирішується швидко. А от будівлю чи обладнання всередині їм шкода.
Треба бити не по стрілах, а по лучниках.
Все ще попереду. На легкому дроні на такій відстані багато вибухівки із собою не притягнеш.
11.08.2025 08:24 Відповісти
То так, але у мене інше питання. Невже нам хтось забороняє зробити копію "шахеда", який несе кілька десятків кг вибухівки і який довів свою ефективність? Чи в нас вже немає таких промислових потужностей, де можна було б запустити їхнє серійне виробництво? Чи стільки вибухівки немає? Чи патент треба купувати?..
11.08.2025 08:41 Відповісти
нарешті до Арзамаса черна дійшла. Там один кілометр від приладобудівного заводу на півніній схід знаходиться цех Арзамасського машинобудівного завду, на якому виробляють колісні бронетранспортери і ББМи "Тігр! Ось тут - 55°23'45.0"N 43°51'11.7"E
Туди теж ще не прилітало, і працівники там не лякані.
11.08.2025 08:31 Відповісти
Здається, зараз, оті всі колісні бронетранспортери і ББМи (навіть танки) стають не такими вже і актуальними. З появою fpv-дронів вони стали занадто дорогими і не дуже ефективними. Щоб хоч якось підвищити захист тих "тигрів", москалі розробляють отаких "франкенштейнів", тим самим роблячи їхні ТТХ ще гіршими.
Але до заводів в Китаї, які виробляють мотоцикли, баггі та інші самокати, нам не дотягнутися... (

11.08.2025 09:12 Відповісти
кацапам на актуальніть і ефективніть насрати, головне шоб було кого пхати у ті БТРи та "Тигри". Тому Арзамасський машинобудівний як збирав ці ББМи та БТРи, так і збирає, а "Завод Корпусів" у Виксі як виробляв бронєкорпкси до БТР80\82 та "Тигрів", так і зараз продовжує виробляти. Бо вони знають, що у найближчі пару років країни НАТО не будуть спроможні створити таку дронову кілзону, яка є наразі на ЛБЗ.
11.08.2025 09:31 Відповісти
на завод ім. свєрдлова у цьому році це вже четверта атака дронами. Підрив у травні потяга біля заводу з компонетами\сировиною для виробництва вибухівки не рахуємо - то місцеві.
11.08.2025 08:53 Відповісти
"Патужно" атакували - на цей раз більше шибок повилітало!!!
11.08.2025 09:05 Відповісти
Дрончик по ціні "Майбаха"новенького,або кількох "Тесл"...
11.08.2025 09:13 Відповісти
Mercedes-Benz Maybach S 680223979_805+055 11011093.гр=26856 ам.гр..
11.08.2025 09:17 Відповісти
268563амер.гр..
11.08.2025 09:19 Відповісти
Ціна українського ударного БПЛА "Лютий" становить близько 200 тисяч доларів США, https://www.unian.ua/economics/other/totalna-viyna-u-nebi-ekonomika-novoji-taktiki-ukrajini-ta-rf-z-dovgimi-dronami-13035438.html повідомляє УНІАН. Базова вартість планера може становити близько 15 тисяч доларів, але з урахуванням "начинки" ціна зростає до 30 тисяч.....
11.08.2025 09:26 Відповісти
Ех, кілька ракет туди б, із пів-тоною вибухівки кожна... О то б був результат!
11.08.2025 10:05 Відповісти
Набагато більше ефекту буде від наших бпла це бити по нпз і нафтобазам яких у раші хоч греблю гати, а ось коли з'явиться в ЗСУ балістика (за словами Головковерху вона вже присутня...Або знову брехня?), тоді і по заводах ударити
11.08.2025 10:56 Відповісти
 
 