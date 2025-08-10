УКР
Новини Атака дронів на регіони РФ
1 667 17

Завдано удару по Саратовському нафтопереробному заводу, - Генштаб

Саратов після атаки

Сьогодні, 10 серпня, вночі Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, внаслідок влучання БпЛА на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Саратовський нафтопереробний завод є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури російської федерації, задіяних у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами. Його річна потужність переробки становить до 7 мільйонів тонн нафти.

"Сили оборони України продовжують системно вживати заходів, спрямованих на зниження воєнно-економічного потенціалу ворога з метою примушення його до припинення збройної агресії проти нашої держави. Кожен уражений об’єкт на території російської федерації, що задіяний у забезпеченні її злочинної війни проти України, наближає нас до справедливого миру", - наголошують у Генштабі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що безпілотники атакували Саратов. Ймовірно, уражено НПЗ.

Автор: 

безпілотник (4685) Генштаб ЗС (7068) НПЗ (614) Удари по РФ (463)


+2
Яка може бути тиша у небі??? У нас усе йде за планом ЗСУ-СБУ. Кацапи "у захваті" від цін на АЗС.
10.08.2025 13:35 Відповісти
+1
Там одна труба досі качає кацапську нафту, щоб її перекрити навіть не треба нічого запускати, достатньо зайти до кімнати та вимкнути насоси...
10.08.2025 13:40 Відповісти
+1
Отличное надо сказать попадание в результате чего возникло славное возгорание.
10.08.2025 14:01 Відповісти
Яка може бути тиша у небі??? У нас усе йде за планом ЗСУ-СБУ. Кацапи "у захваті" від цін на АЗС.
10.08.2025 13:35 Відповісти
Трамп у захваті. ЗСУ дали йому ще один козир у переговорах. (сарказм).
10.08.2025 13:58 Відповісти
Чим більше розтрощених кацапських підприємств, тим більше у нас і союзників козирних карт.
10.08.2025 14:19 Відповісти
Так, тиша у небі не потрібна - ціни на бензин в росії виросли до небачених вершин у 80 центів за літр, в той час як українські ціни на пальне йдуть за планом і становлять всього-навсього 1.44 доллари, а російські ракетні і дронові атаки не наносять абсолютно ніякої шкоди.
10.08.2025 13:58 Відповісти
У кацапів своя нафта, а у нас все пальне - імпортне. Різниця майже непомітна, авжеж?
Свинособаки три роки тому знищили наші НПЗ, і заслуговують отримати те саме у себе. Крапка.
10.08.2025 14:02 Відповісти
Здоровий сарказм - в користь. Людині.
10.08.2025 14:02 Відповісти
А ти, ухилянтику, пропонуєш припинити знищення кацапських НПЗ, щоб ціна на бензин для лаптєногіх знизилася до 60 центів???
10.08.2025 14:13 Відповісти
Мене найбільше хвилює щоб ціна на російський бензин в жодному разі не знижувалась до 60 центів, навіть якщо для цього треба всьому Києву ночувати в метро, а після кожного обстрілу ховати то 10, то 30, то 60 людей.
Впевнений, що всі 30+80 російських НПЗ будуть повністю знищені українськими дронами так само швидко, як і українські два НПЗ після багаторазових ракетних атак, а росіяни при цьому будуть сидіти склавши руки і не наноситимуть жодних ударів, особливо по українській енергетиці і газовидобутку.
10.08.2025 14:19 Відповісти
Україна певний час не обстрілювала енергетичні об"єкти кацапстану, але щоночі одержувала ракетно-дронові удари по Києву, Харкову, Кр.Рогу, Херсону, Сумам тощо. Так що твоя кореляція є недолугою. До речі, ти потрібен ЗСУ тут, а не з тупими натяками за океаном.
10.08.2025 14:25 Відповісти
Там одна труба досі качає кацапську нафту, щоб її перекрити навіть не треба нічого запускати, достатньо зайти до кімнати та вимкнути насоси...
10.08.2025 13:40 Відповісти
виглядає епічно: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-08-10;@45.94,51.46,14.00z
10.08.2025 14:00 Відповісти
"Когда опускаєтся вєчєр
У нас начінаются встрєчі
Отважних, пожарних сєрдєц
Под нєжниє звуки гітари
Оні вспомінают пожари
Которим положєн конєц..." (с)
10.08.2025 14:19 Відповісти
Отличное надо сказать попадание в результате чего возникло славное возгорание.
10.08.2025 14:01 Відповісти
Якби ще встигли до 15-го долетіти до Капотні, то взагалі би було чудово. Москві не вистачає такого ж задимлєнія.
10.08.2025 14:03 Відповісти
10.08.2025 14:16 Відповісти
Цей ключовий?Рязанський ключовий для Центрального регіону,там потужність десь в три раза більша.
10.08.2025 14:26 Відповісти
 
 