Завдано удару по Саратовському нафтопереробному заводу, - Генштаб
Сьогодні, 10 серпня, вночі Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, внаслідок влучання БпЛА на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.
Саратовський нафтопереробний завод є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури російської федерації, задіяних у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами. Його річна потужність переробки становить до 7 мільйонів тонн нафти.
"Сили оборони України продовжують системно вживати заходів, спрямованих на зниження воєнно-економічного потенціалу ворога з метою примушення його до припинення збройної агресії проти нашої держави. Кожен уражений об’єкт на території російської федерації, що задіяний у забезпеченні її злочинної війни проти України, наближає нас до справедливого миру", - наголошують у Генштабі.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що безпілотники атакували Саратов. Ймовірно, уражено НПЗ.
Свинособаки три роки тому знищили наші НПЗ, і заслуговують отримати те саме у себе. Крапка.
Впевнений, що всі 30+80 російських НПЗ будуть повністю знищені українськими дронами так само швидко, як і українські два НПЗ після багаторазових ракетних атак, а росіяни при цьому будуть сидіти склавши руки і не наноситимуть жодних ударів, особливо по українській енергетиці і газовидобутку.
У нас начінаются встрєчі
Отважних, пожарних сєрдєц
Под нєжниє звуки гітари
Оні вспомінают пожари
Которим положєн конєц..." (с)