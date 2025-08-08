БпЛА атакували Ростовську область: пожежа в районі аеродрому. ВIДЕО
У ніч проти 8 серпня безпілотники атакували Ростовську область. Місцеві повідомили про вибухи у двох районах регіону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.
Зазначається, що під атакою безпілотників опинилася уся північ Ростовської області. Мешканці повідомили про влучання у районі аеродрому.
Зранку в.о. губернатора Юрій Слюсар повідомив, що в Міллеровському та Чортковському районах області була відбита атака БпЛА. У самому ж Міллерово загорілася цистерна з бензином.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шоб кацапури не літали.
Аеродром горить на счастя.
То добрі дрони завітали
Вітання сруским передали.