УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12845 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
4 040 8

БпЛА атакували Ростовську область: пожежа в районі аеродрому. ВIДЕО

У ніч проти 8 серпня безпілотники атакували Ростовську область. Місцеві повідомили про вибухи у двох районах регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

Зазначається, що під атакою безпілотників опинилася уся північ Ростовської області. Мешканці повідомили про влучання у районі аеродрому.

Зранку в.о. губернатора Юрій Слюсар повідомив,  що в Міллеровському та Чортковському районах області була відбита атака БпЛА. У самому ж Міллерово загорілася цистерна з бензином.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уражено Афіпський НПЗ та низку інших об’єктів на території РФ, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

безпілотник (4673) аеродром (320) Удари по РФ (461)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так кацапи ж самі повідомляють... Тільки якось "розпливчато" : у "Міллєрово" - це ДЕ? На аеродромі?, чи в самому місті?... Якщо на аеродромі (тобто, на складі ПММ) - то бензину там небагато - кілька цистерн з бензином і соляркою, для роботи автомобільної техніки. А основна маса цистерн заповнені авіагасом. Як так умудрилися попасти саме по цистерні з бензином? Мабуть, випадково... Але теж добре - маслозаправщик, ЗСЖ і "кислородка"(як мінімум), не зможуть працювать... А їх у батальйоні забезпечення - по одній. Раз так - не можна буде провести підготовку літаків до польоту...
показати весь коментар
08.08.2025 07:52 Відповісти
Гори гори ясно, щоби не погасло !
показати весь коментар
08.08.2025 07:09 Відповісти
Гори гори, аеродром,
Шоб кацапури не літали.
Аеродром горить на счастя.
То добрі дрони завітали
Вітання сруским передали.
показати весь коментар
08.08.2025 07:19 Відповісти
🍿 Перший пішов! На Енгельсі люта двіжуха через загрозу FPV-дронів
показати весь коментар
08.08.2025 07:34 Відповісти
Російські воєнкори просто кричать від паніки через загадкову вантажну «тойоту».
показати весь коментар
08.08.2025 07:35 Відповісти
Подобно операции "Паутина": в Саратовской области с авто запускали FPV-дроны, - роспаблики
показати весь коментар
08.08.2025 07:54 Відповісти
 
 