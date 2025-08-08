БпЛА атакували Ростовську область: пожежа в районі аеродрому. ВIДЕО

У ніч проти 8 серпня безпілотники атакували Ростовську область. Місцеві повідомили про вибухи у двох районах регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

Зазначається, що під атакою безпілотників опинилася уся північ Ростовської області. Мешканці повідомили про влучання у районі аеродрому.

Зранку в.о. губернатора Юрій Слюсар повідомив, що в Міллеровському та Чортковському районах області була відбита атака БпЛА. У самому ж Міллерово загорілася цистерна з бензином.

