БПЛА атаковали Ростовскую область: пожар в районе аэродрома. ВИДЕО

В ночь на 8 августа беспилотники атаковали Ростовскую область. Местные сообщили о взрывах в двух районах региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.

Отмечается, что под атакой беспилотников оказался весь север Ростовской области. Жители сообщили о попадании в районе аэродрома.

Утром и.о. губернатора Юрий Слюсар сообщил, что в Миллеровском и Чертковском районах области была отражена атака БпЛА. В самом же Миллерово загорелась цистерна с бензином.

