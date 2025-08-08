РУС
Атака дронов на регионы РФ
3 688 8

БПЛА атаковали Ростовскую область: пожар в районе аэродрома. ВИДЕО

В ночь на 8 августа беспилотники атаковали Ростовскую область. Местные сообщили о взрывах в двух районах региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.

Отмечается, что под атакой беспилотников оказался весь север Ростовской области. Жители сообщили о попадании в районе аэродрома.

Утром и.о. губернатора Юрий Слюсар сообщил, что в Миллеровском и Чертковском районах области была отражена атака БпЛА. В самом же Миллерово загорелась цистерна с бензином.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражен Афипский НПЗ и ряд других объектов на территории РФ, - Генштаб ВСУ

Автор: 

беспилотник (4071) аэродром (314) Удары по РФ (459)


Так кацапи ж самі повідомляють... Тільки якось "розпливчато" : у "Міллєрово" - це ДЕ? На аеродромі?, чи в самому місті?... Якщо на аеродромі (тобто, на складі ПММ) - то бензину там небагато - кілька цистерн з бензином і соляркою, для роботи автомобільної техніки. А основна маса цистерн заповнені авіагасом. Як так умудрилися попасти саме по цистерні з бензином? Мабуть, випадково... Але теж добре - маслозаправщик, ЗСЖ і "кислородка"(як мінімум), не зможуть працювать... А їх у батальйоні забезпечення - по одній. Раз так - не можна буде провести підготовку літаків до польоту...
08.08.2025 07:52 Ответить
Гори гори ясно, щоби не погасло !
08.08.2025 07:09 Ответить
Гори гори, аеродром,
Шоб кацапури не літали.
Аеродром горить на счастя.
То добрі дрони завітали
Вітання сруским передали.
08.08.2025 07:19 Ответить
🍿 Перший пішов! На Енгельсі люта двіжуха через загрозу FPV-дронів
08.08.2025 07:34 Ответить
Російські воєнкори просто кричать від паніки через загадкову вантажну «тойоту».
08.08.2025 07:35 Ответить
Подобно операции "Паутина": в Саратовской области с авто запускали FPV-дроны, - роспаблики
08.08.2025 07:54 Ответить
 
 