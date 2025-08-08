БПЛА атаковали Ростовскую область: пожар в районе аэродрома. ВИДЕО
В ночь на 8 августа беспилотники атаковали Ростовскую область. Местные сообщили о взрывах в двух районах региона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.
Отмечается, что под атакой беспилотников оказался весь север Ростовской области. Жители сообщили о попадании в районе аэродрома.
Утром и.о. губернатора Юрий Слюсар сообщил, что в Миллеровском и Чертковском районах области была отражена атака БпЛА. В самом же Миллерово загорелась цистерна с бензином.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шоб кацапури не літали.
Аеродром горить на счастя.
То добрі дрони завітали
Вітання сруским передали.