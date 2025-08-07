Поражены Афипский НПЗ и ряд других объектов на территории РФ, - Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины нанесли ряд успешных ударов по целям на территории РФ, участвующих в агрессии против Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Подтверждено поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки РФ. Вследствие попадания БпЛА пожар охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата", - говорится в сообщении.
Удар был нанесен подразделениями ГУР МО и Сил беспилотных систем.
Также подразделения Сил обороны атаковали ряд других важных объектов - результаты боевой работы уточняются.
