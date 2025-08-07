РУС
Поражены Афипский НПЗ и ряд других объектов на территории РФ, - Генштаб ВСУ

Удар по Афипскому НПЗ в России Что известно

Силы обороны Украины нанесли ряд успешных ударов по целям на территории РФ, участвующих в агрессии против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Подтверждено поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки РФ. Вследствие попадания БпЛА пожар охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата", - говорится в сообщении.

Удар был нанесен подразделениями ГУР МО и Сил беспилотных систем.

Также подразделения Сил обороны атаковали ряд других важных объектов - результаты боевой работы уточняются.

Смотрите: Дроны атаковали Волгоградскую область: россияне заявили об ударе по железной дороге. ВИДЕО

Я так розумію, що енергетичне перемир'я скінчилося? Саме час взірвати трубу дружба і звернути все на кацапів.
07.08.2025 13:07 Ответить
За таких умов, якщо з розумом підійти, то єрмаку не доведеться навіть повертати чемодан з баблом, який він отримав за прокачку труби.
07.08.2025 13:10 Ответить
πдари нищать нашу газотранспортну інфраструктуру, тому ні про яке "перемир'я" не може бути мови.
07.08.2025 13:28 Ответить
 
 