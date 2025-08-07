Дроны атаковали Волгоградскую область: россияне заявили об ударе по железной дороге. ВИДЕО

В ночь на 7 августа Волгоградская область РФ подверглась атаке дронов. Под ударом оказались две железнодорожные станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что дроны атаковали российский город Суровикино в Волгоградской области. Жители заявили о по меньшей мере 10 взрывах.

Губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что силы ПВО якобы отразили атаку дронов и пострадавших нет. Однако не обошлось без повреждений, ведь под атакой были две железнодорожные станции.

"На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького сейчас работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА - повреждений объектов нет", - отметил Бочаров.

Суровикино является стратегическим логистическим узлом: через станцию проложены маршруты для военных грузов в Ростов-на-Дону, Миллерово и временно оккупированных территорий Донетчины.

