Дроны атаковали Волгоградскую область: россияне заявили об ударе по железной дороге. ВИДЕО

В ночь на 7 августа Волгоградская область РФ подверглась атаке дронов. Под ударом оказались две железнодорожные станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что дроны атаковали российский город Суровикино в Волгоградской области. Жители заявили о по меньшей мере 10 взрывах.

Губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что силы ПВО якобы отразили атаку дронов и пострадавших нет. Однако не обошлось без повреждений, ведь под атакой были две железнодорожные станции.

"На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького сейчас работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА - повреждений объектов нет", - отметил Бочаров.

Суровикино является стратегическим логистическим узлом: через станцию проложены маршруты для военных грузов в Ростов-на-Дону, Миллерово и временно оккупированных территорий Донетчины.

https://t.me/voynareal/119755 🔥 Вибухи з подальшою пожежею на Афіпському НПЗ та у військовій частині у Слов'янську-на-Кубані - Краснодарський край рф масовано атакували дрони
Також приліт був по залізничній станції Суровікіно у Волгоградській області. Загалом до атаки було залучено більше 80 БПЛА.
показать весь комментарий
07.08.2025 08:16 Ответить
Максима Горького - сама важлива станція регіону.
показать весь комментарий
07.08.2025 08:19 Ответить
4 парки, 54 колії
показать весь комментарий
07.08.2025 08:21 Ответить
Відразу треба "пафтарять" - по найближчих залізничних вузлах! Зупинка руху через залізничні вузли Суровікіно та Максима Горького, до усунення ушкоджень, гарантовано призведе до скупчення ешелонів на підході до них. От туди і врізать треба...
показать весь комментарий
07.08.2025 08:50 Ответить
Тобто залізниці, дороги, мости, які набудували рашисти на Півдні зелених вже не цікавлять як ворожа логістика?
Маріупольський порт, нові висотки, збудовані в Маріку, які продаються москалям приймаються як "реалії"?
Простіше ж бомбанути москалів на Півдні, всю логістику і рашистські новобудови, але для зелених чомусь важливіше якесь Суровікіно хрен знає де, ніж деокупація Півдня. Напрошується висновок, що здача України орді вже таємно узгоджена.
Дякуємо недолугому тупому "мудрому наріду"!
показать весь комментарий
07.08.2025 09:07 Ответить
Щось в тебе в голові намішано. Якщо так все просто в тебе, чому не зробиш?
показать весь комментарий
07.08.2025 09:34 Ответить
 
 