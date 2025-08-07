Дроны атаковали Волгоградскую область: россияне заявили об ударе по железной дороге. ВИДЕО
В ночь на 7 августа Волгоградская область РФ подверглась атаке дронов. Под ударом оказались две железнодорожные станции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Отмечается, что дроны атаковали российский город Суровикино в Волгоградской области. Жители заявили о по меньшей мере 10 взрывах.
Губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что силы ПВО якобы отразили атаку дронов и пострадавших нет. Однако не обошлось без повреждений, ведь под атакой были две железнодорожные станции.
"На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького сейчас работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА - повреждений объектов нет", - отметил Бочаров.
Суровикино является стратегическим логистическим узлом: через станцию проложены маршруты для военных грузов в Ростов-на-Дону, Миллерово и временно оккупированных территорий Донетчины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Також приліт був по залізничній станції Суровікіно у Волгоградській області. Загалом до атаки було залучено більше 80 БПЛА.
Маріупольський порт, нові висотки, збудовані в Маріку, які продаються москалям приймаються як "реалії"?
Простіше ж бомбанути москалів на Півдні, всю логістику і рашистські новобудови, але для зелених чомусь важливіше якесь Суровікіно хрен знає де, ніж деокупація Півдня. Напрошується висновок, що здача України орді вже таємно узгоджена.
Дякуємо недолугому тупому "мудрому наріду"!