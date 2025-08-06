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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
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Дроны снова атаковали Ростовскую область: начался пожар на железнодорожной станции "Тацинская". ВИДЕО

В ночь на среду, 6 августа 2025 года дроны атаковали Ростовскую область РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Как отмечается, под ударом снова находилась железнодорожная станция "Тацинская". Там начался пожар.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заверил, что российские силы ПВО отбили атаки в Каменско-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах.

По его словам, на хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередачи без электроэнергии остались почти 200 жителей 87 домов. Пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражен топливно-заправочный комплекс аэропорта "Сочи", возник пожар, - Генштаб

"В станице Тацинской из-за возгорания травы возле жилого дома были эвакуированы три семьи, которые в нем проживали. Огонь оперативно потушили. По докладу оперативных служб, там также обошлось без пострадавших", - добавил Слюсарь.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 5 августа беспилотники атаковали станцию "Тацинская" в Ростовской области. После удара возник пожар.

Автор: 

беспилотник (4064) железная дорога (1424) Удары по РФ (454)


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Топ комментарии
+6
Будка стрілочника згоріла? Потужно.
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06.08.2025 06:37 Ответить
+6
позавчора підстанція (48°48'31.8"N 40°22'12.0"E) на залізничній станції Старая Станіца після влучання трохи згоріла нахєр.
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-08-04;@40.37,48.81,14.00z
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06.08.2025 07:53 Ответить
+2
Діємо по-кацапськи: "Можем пафтарить!". Повторили...
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06.08.2025 08:18 Ответить
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Будка стрілочника згоріла? Потужно.
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06.08.2025 06:37 Ответить
читаєте тєлєграмканал тимчасово виконуючого обов'язки губернатора юрія слюсаря?
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06.08.2025 08:42 Ответить
Ні. Дивлюся восьмисекундне відео на Цензорі.
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06.08.2025 08:45 Ответить
спробуйте коритуватись не тільки Цензором, а то виглядаєте тут як андруша лавриненко.
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06.08.2025 09:06 Ответить
А ви чим користуєтся, надаючи мені подібні поради? Є новина. Є відео. Які проблеми?
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06.08.2025 09:10 Ответить
я користуюсь здоровим глуздом, який мені радить не підмахувати кацапській пропаганді про "вибиті шибки" і не призменшувати до нікчемності роботу підрозділів Сил беспілотних систем, ССО, СБУ и ГУР.
Звісно, якщо ви це не робите тут з певною ціллю.
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06.08.2025 09:25 Ответить
Та користуйтеся чим хочете. Які у вас питання до відео в цій новині,не розумію?
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06.08.2025 09:30 Ответить
до відео у мене питань нема. Питання є тільки до діяльності певних дописувачів форуму.
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06.08.2025 09:46 Ответить
То їм і задавайте. Чого до мене причепилися?
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06.08.2025 09:49 Ответить
то я вам і задаю - чи вибили шибки у тій будці стрілочника, яку ви бачите?
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06.08.2025 10:01 Ответить
хай до Тацинської ППО підтягують.
Двері зачиняються. Наступна станція Жирнов.
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06.08.2025 07:00 Ответить
Шкода,а може,там стояв ешелон з мальчіками або КАБами)))
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06.08.2025 07:03 Ответить
позавчора підстанція (48°48'31.8"N 40°22'12.0"E) на залізничній станції Старая Станіца після влучання трохи згоріла нахєр.
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-08-04;@40.37,48.81,14.00z
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06.08.2025 07:53 Ответить
Діємо по-кацапськи: "Можем пафтарить!". Повторили...
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06.08.2025 08:18 Ответить
Ранок у Брянську. Мальовничий світанок над наливним пунктом "Брянск" АК "Транснєфтєпродукт" 53°13'32.4"N 34°27'29.8"E
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06.08.2025 09:12 Ответить
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06.08.2025 09:13 Ответить
 
 