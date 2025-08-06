Дроны снова атаковали Ростовскую область: начался пожар на железнодорожной станции "Тацинская". ВИДЕО
В ночь на среду, 6 августа 2025 года дроны атаковали Ростовскую область РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Как отмечается, под ударом снова находилась железнодорожная станция "Тацинская". Там начался пожар.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заверил, что российские силы ПВО отбили атаки в Каменско-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах.
По его словам, на хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередачи без электроэнергии остались почти 200 жителей 87 домов. Пострадавших нет.
"В станице Тацинской из-за возгорания травы возле жилого дома были эвакуированы три семьи, которые в нем проживали. Огонь оперативно потушили. По докладу оперативных служб, там также обошлось без пострадавших", - добавил Слюсарь.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 5 августа беспилотники атаковали станцию "Тацинская" в Ростовской области. После удара возник пожар.
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Звісно, якщо ви це не робите тут з певною ціллю.
Двері зачиняються. Наступна станція Жирнов.
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-08-04;@40.37,48.81,14.00z