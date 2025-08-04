РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9945 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
3 222 6

Поражен топливно-заправочный комплекс аэропорта "Сочи", возник пожар, - Генштаб

Удар по базе ГСМ Сочи 3 августа 2025 года Что известно

Силы обороны Украины нанесли удар по базе ГСМ аэропорта "Сочи".

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера, Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющим Сил обороны поразили топливно-заправочный комплекс аэропорта "Сочи", что в Краснодарском крае. На территории объекта поднялся сильный пожар. Известно, что в аэропорту также размещалась армейская авиация российских захватчиков", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об ударе Сил обороны по нефтебазе "Роснефти" в российском Адлере.

Смотрите также: Взрывы в Волгоградской области: дроны атаковали железнодорожный узел во Фролово. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (6738) россия (96771) Удары по РФ (449)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звикли парашинці шастать по курортам. Дома сидіть, на те й триденне сво.
показать весь комментарий
04.08.2025 13:42 Ответить
Кіптява на курорті кацапам на руку - загоряють миттєво
показать весь комментарий
04.08.2025 13:44 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2025 13:50 Ответить
А біля Геленжика маєток *****, чому там не сіяли?
показать весь комментарий
04.08.2025 14:10 Ответить
А нехай воно туди припреться.. Хоча зараз засцить. З такою дірявою ППО.
показать весь комментарий
04.08.2025 14:28 Ответить
😂
показать весь комментарий
04.08.2025 14:38 Ответить
 
 