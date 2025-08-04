Поражен топливно-заправочный комплекс аэропорта "Сочи", возник пожар, - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли удар по базе ГСМ аэропорта "Сочи".

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера, Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющим Сил обороны поразили топливно-заправочный комплекс аэропорта "Сочи", что в Краснодарском крае. На территории объекта поднялся сильный пожар. Известно, что в аэропорту также размещалась армейская авиация российских захватчиков", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об ударе Сил обороны по нефтебазе "Роснефти" в российском Адлере.

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