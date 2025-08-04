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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Уражено паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі", виникла пожежа, - Генштаб

Удар по базі ПММ Сочі 3 серпня 2025 року Що відомо

Сили оборони України завдали удару по базі ПММ аеропорту "Сочі".

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора Сили безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовим Сил оборони уразили паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі", що в Краснодарському краї. На території об'єкта здійнялася сильна пожежа. Відомо, що на летовищі також розміщувалася армійська авіація російських загарбників", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось про удар Сил оборони по нафтобазі "Роснєфті" в російському Адлері.

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Генштаб ЗС (7042) росія (67005) Удари по РФ (451)


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Звикли парашинці шастать по курортам. Дома сидіть, на те й триденне сво.
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04.08.2025 13:42 Відповісти
Кіптява на курорті кацапам на руку - загоряють миттєво
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04.08.2025 13:44 Відповісти
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04.08.2025 13:50 Відповісти
А біля Геленжика маєток *****, чому там не сіяли?
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04.08.2025 14:10 Відповісти
 
 