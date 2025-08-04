Уражено паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі", виникла пожежа, - Генштаб

Сили оборони України завдали удару по базі ПММ аеропорту "Сочі".

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора Сили безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовим Сил оборони уразили паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі", що в Краснодарському краї. На території об'єкта здійнялася сильна пожежа. Відомо, що на летовищі також розміщувалася армійська авіація російських загарбників", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось про удар Сил оборони по нафтобазі "Роснєфті" в російському Адлері.

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