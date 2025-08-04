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Нафтобазу "Роснєфті" атаковано в російському Адлері. ВIДЕО

Сили оборони України завдали удару безпілотниками по нафтобазі "Роснєфті" в російському Адлері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Операцію провів 14-й полк БпАК.

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року було атаковано Рязанський та Новокуйбешивський НПЗ, а також базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт".

Читайте: Влада Індії наказала своїм НПЗ підготуватися про припинення імпорту нафти з Росії, – Bloomberg

Автор: 

НПЗ (607) росія (67005) Роснафта (310) Удари по РФ (451)


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Это очень хорошо! Слава славная славным ЗСУ!
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04.08.2025 10:28 Відповісти
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04.08.2025 10:44 Відповісти
Ми знову бьемо по нафтовій інфраструктурі?
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04.08.2025 10:57 Відповісти
Ні, тільки по дупам московитів!
Ваші пропозиції??
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04.08.2025 11:01 Відповісти
"знову" - це ви від якого моменту рахуєте?
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04.08.2025 11:06 Відповісти
і да, на сочінській нафтобазі "Роснєфть-Кубаньнєфтєпродукт" нафту не зберігають. Там зберігають паливо, тому це не нафтова інфраструктура, а паливно-енергетична.
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04.08.2025 11:10 Відповісти
 
 