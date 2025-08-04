Нафтобазу "Роснєфті" атаковано в російському Адлері. ВIДЕО
Сили оборони України завдали удару безпілотниками по нафтобазі "Роснєфті" в російському Адлері.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Операцію провів 14-й полк БпАК.
Нагадаємо, 2 серпня 2025 року було атаковано Рязанський та Новокуйбешивський НПЗ, а також базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт".
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