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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Уражено Рязанський та Новокуйбешивський НПЗ і базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт", - Генштаб

уражено об’єкти рф

В ніч на 2 серпня Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях рф, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави. Атака стала відповіддю на нещодавні терористичні обстріли росією українських міст, вбивство та поранення цивільних мешканців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Так, підтверджено влучання в підприємства нафтопереробної галузі країни-окупанта – Рязанський та Новокуйбешивський нафтопереробні заводи. Також, українські дрони успішно атакували базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області рф.

Крім того, уражено підприємство АТ "Пензське виробниче об’єднання "Електроприлад", яке спеціалізується на виробництві захищених телекомунікаційних комплексів, криптографічних засобів зв’язку та друкованих платах для військової техніки.

"Зафіксовано численні вибухи та пожежі на території цих об’єктів. Більш детальна інформація щодо наслідків атак уточнюється.

Бойову роботу виконали підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України, у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Удари по регіонах РФ: горить Новокуйбишевський НПЗ. ВIДЕО

"Систематичне та цілеспрямоване ураження об’єктів, що забезпечують армію противника, триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Сили оборони вживають всіх законних заходів, щоб зупинити геноцид нашого народу, який сьогодні свідомо здійснює московський режим", - наголошують у Генштабі.

Раніше в СБУ повідомили про ураження місця зберігання "Шахедів" на аеродромі "Приморсько-Ахтарськ" та військовий завод "Електроприлад" у Пензі.

Автор: 

Генштаб ЗС (7033) СБУ (13201) Удари по РФ (443)


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Хоча б тепер розпочали давати відповідь парашинцям на геноцид.
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02.08.2025 11:33 Відповісти
жоден кацапський НПЗ не компенсує життя наших громодян. Шо заважає бити по мацквабаду? ППО? На параші безліч інших міст де мешкают чмобіки і їхні орчихи
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02.08.2025 11:34 Відповісти
Розйобаний кацоНПЗ в триліон раз більше пришвидшить перемогу, ніж срана засцяна багатоповерхівка, бо йухлу піхой на своїх *********, а ось на нафту - ні
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02.08.2025 11:45 Відповісти
Тільки так !Треба продовжити в кубі,в потім в десятки разів.
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02.08.2025 11:35 Відповісти
Аннушка розлила олію - от і наслідки - жара - іюль
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02.08.2025 11:40 Відповісти
"Дайош водку для заправкі танкофф !!!"
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02.08.2025 12:04 Відповісти
Синку хватить свиней продавати,бо вже здачі нема чим здавати.Орк горить палає.Дрони влучили у базу склотари.І де хоч один здохлий рабсіянєц зі своїм виводком.Накрили рубероїдний завод і кози з'їбали в нікуди.
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02.08.2025 12:14 Відповісти
 
 