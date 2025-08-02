Уражено місце зберігання "Шахедів" на аеродромі "Приморсько-Ахтарськ" та військовий завод "Електроприлад" у Пензі, - СБУ. ВIДЕО

У ніч проти 2 серпня дрони СБУ продовжили працювати по російських військових об’єктах у ворожому тилу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається першою ціллю далекобійних БпЛА став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" (Краснодарський край). Тут було уражено місця зберігання й запуску "Шахедів", які атакують Україну. Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа.

"Друга ціль - завод "Електроприлад" (м. Пенза), який працює на російський ВПК. Тут виготовляють обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів. Дрони СБУ успішно уразили об’єкт, в районі вибухів спостерігається задимлення", - додали в СБУ.

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СБУ й надалі активно працюватиме над послабленням військового та економічного потенціалу країни-агресора.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Пензі атаковано два підприємства.