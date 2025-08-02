УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9196 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
3 006 14

Удари по регіонах РФ: у Пензі атаковано два підприємства. ВIДЕО

Вночі 2 серпня українські безпілотники атакували підприємства Пензи. Над містом пролунало щонайменше 8 вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські телеграм-канали.

Зокрема під атакою українських безпілотників опинилися заводи "Електроприбор" та "Радіозавод". За інформацією губернатора Пензенської області Олег Мельниченко,  одна людина загинула, ще двоє дістали поранення внаслідок атаки. Аеропорт Пензи тимчасово обмежив посадку і зліт літаків.

"Електроприлад" виготовляє спеціалізовані засоби телекомунікації та захисного зв'язку з криптографічним захистом мовної, документальної та графічної інформації. Ці вироби використовуються на стаціонарних і мобільних пунктах управління: на колісній і гусеничній техніці, авіації, морській і підводній інфраструктурі.

"Радіозавод" — підприємство з випуску обладнання для сучасних рухомих систем автоматизованого управління військами та зброєю. Входить до холдингової компанії "Роселектроніка" Державної корпорації "Ростех".
Через вторгнення Росії в Україну підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, США, Канади та деяких інших країн.

Автор: 

безпілотник (4646) Удари по РФ (443)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Руским ********* це як укус комара, от якби пару будинків з мирняком завалити
показати весь коментар
02.08.2025 08:48 Відповісти
+3
расеян адекватных не бывает...
показати весь коментар
02.08.2025 09:22 Відповісти
+1
Атаковано в моєму розумінні це розваленої і спалено. На відео лише кацапи в штани наклали під феєрверки
показати весь коментар
02.08.2025 08:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Руским ********* це як укус комара, от якби пару будинків з мирняком завалити
показати весь коментар
02.08.2025 08:48 Відповісти
будинки з мирняком їм взагалі все одно
показати весь коментар
02.08.2025 09:06 Відповісти
Пензі пензда. Але й психологічні атаки також мають значення. А ось як полетять з дня на день 3 тисячі обіцяних зє ракет...
показати весь коментар
02.08.2025 09:22 Відповісти
"Люті" засвітла прилітають,шоб легше було збивати...
показати весь коментар
02.08.2025 08:48 Відповісти
Атаковано в моєму розумінні це розваленої і спалено. На відео лише кацапи в штани наклали під феєрверки
показати весь коментар
02.08.2025 08:51 Відповісти
Vot eto nazyvajetsia veli sankciji po zavodu
показати весь коментар
02.08.2025 08:52 Відповісти
Це лише один летів? Хотілось би щоб роєм з десяток летіло.
показати весь коментар
02.08.2025 08:55 Відповісти
вилітав рій, але в кацапів є пво
показати весь коментар
02.08.2025 09:08 Відповісти
Нет чтобы в дом влетел там где спят адекватные расеяне
показати весь коментар
02.08.2025 09:01 Відповісти
расеян адекватных не бывает...
показати весь коментар
02.08.2025 09:22 Відповісти
"Над містом пролунало щонайменше 8 вибухів..."

Ні про що. Навіть вибитих вікон не побачив. (
показати весь коментар
02.08.2025 09:47 Відповісти
В Новокуйбишевську влучання по НПЗ було нічо так...
показати весь коментар
02.08.2025 09:55 Відповісти
Я в тій темі так і написав. Якщо гарно, то гарно.
показати весь коментар
02.08.2025 10:03 Відповісти
Палить напалмом скот ватный!
показати весь коментар
02.08.2025 09:48 Відповісти
 
 