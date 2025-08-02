Удари по регіонах РФ: у Пензі атаковано два підприємства. ВIДЕО

Вночі 2 серпня українські безпілотники атакували підприємства Пензи. Над містом пролунало щонайменше 8 вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські телеграм-канали.

Зокрема під атакою українських безпілотників опинилися заводи "Електроприбор" та "Радіозавод". За інформацією губернатора Пензенської області Олег Мельниченко, одна людина загинула, ще двоє дістали поранення внаслідок атаки. Аеропорт Пензи тимчасово обмежив посадку і зліт літаків.

"Електроприлад" виготовляє спеціалізовані засоби телекомунікації та захисного зв'язку з криптографічним захистом мовної, документальної та графічної інформації. Ці вироби використовуються на стаціонарних і мобільних пунктах управління: на колісній і гусеничній техніці, авіації, морській і підводній інфраструктурі.

"Радіозавод" — підприємство з випуску обладнання для сучасних рухомих систем автоматизованого управління військами та зброєю. Входить до холдингової компанії "Роселектроніка" Державної корпорації "Ростех".

Через вторгнення Росії в Україну підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, США, Канади та деяких інших країн.