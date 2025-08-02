Удары по регионам РФ: в Пензе атакованы два предприятия. ВИДЕО
Ночью 2 августа украинские беспилотники атаковали предприятия Пензы. Над городом прозвучало по меньшей мере 8 взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
В частности под атакой украинских беспилотников оказались заводы "Электроприбор" и "Радиозавод". По информации губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, один человек погиб, еще двое получили ранения в результате атаки. Аэропорт Пензы временно ограничил посадку и взлет самолетов.
"Электроприбор" изготавливает специализированные средства телекоммуникации и защитной связи с криптографической защитой речевой, документальной и графической информации. Эти изделия используются на стационарных и мобильных пунктах управления: на колесной и гусеничной технике, авиации, морской и подводной инфраструктуре.
"Радиозавод" - предприятие по выпуску оборудования для современных подвижных систем автоматизированного управления войсками и оружием. Входит в холдинговую компанию "Росэлектроника" Государственной корпорации "Ростех".
Из-за вторжения России в Украину предприятие находится под санкциями Евросоюза, США, Канады и некоторых других стран.
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