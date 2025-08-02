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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
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Удары по регионам РФ: в Пензе атакованы два предприятия. ВИДЕО

Ночью 2 августа украинские беспилотники атаковали предприятия Пензы. Над городом прозвучало по меньшей мере 8 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

В частности под атакой украинских беспилотников оказались заводы "Электроприбор" и "Радиозавод". По информации губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, один человек погиб, еще двое получили ранения в результате атаки. Аэропорт Пензы временно ограничил посадку и взлет самолетов.

"Электроприбор" изготавливает специализированные средства телекоммуникации и защитной связи с криптографической защитой речевой, документальной и графической информации. Эти изделия используются на стационарных и мобильных пунктах управления: на колесной и гусеничной технике, авиации, морской и подводной инфраструктуре.

"Радиозавод" - предприятие по выпуску оборудования для современных подвижных систем автоматизированного управления войсками и оружием. Входит в холдинговую компанию "Росэлектроника" Государственной корпорации "Ростех".
Из-за вторжения России в Украину предприятие находится под санкциями Евросоюза, США, Канады и некоторых других стран.

Автор: 

беспилотник (4048) Удары по РФ (441)


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Топ комментарии
+5
Руским ********* це як укус комара, от якби пару будинків з мирняком завалити
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02.08.2025 08:48 Ответить
+5
расеян адекватных не бывает...
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02.08.2025 09:22 Ответить
+2
Нет чтобы в дом влетел там где спят адекватные расеяне
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02.08.2025 09:01 Ответить
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Руским ********* це як укус комара, от якби пару будинків з мирняком завалити
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02.08.2025 08:48 Ответить
будинки з мирняком їм взагалі все одно
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02.08.2025 09:06 Ответить
Пензі пензда. Але й психологічні атаки також мають значення. А ось як полетять з дня на день 3 тисячі обіцяних зє ракет...
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02.08.2025 09:22 Ответить
"Люті" засвітла прилітають,шоб легше було збивати...
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02.08.2025 08:48 Ответить
Атаковано в моєму розумінні це розваленої і спалено. На відео лише кацапи в штани наклали під феєрверки
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02.08.2025 08:51 Ответить
Vot eto nazyvajetsia veli sankciji po zavodu
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02.08.2025 08:52 Ответить
Це лише один летів? Хотілось би щоб роєм з десяток летіло.
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02.08.2025 08:55 Ответить
вилітав рій, але в кацапів є пво
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02.08.2025 09:08 Ответить
Нет чтобы в дом влетел там где спят адекватные расеяне
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02.08.2025 09:01 Ответить
расеян адекватных не бывает...
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02.08.2025 09:22 Ответить
"Над містом пролунало щонайменше 8 вибухів..."

Ні про що. Навіть вибитих вікон не побачив. (
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02.08.2025 09:47 Ответить
В Новокуйбишевську влучання по НПЗ було нічо так...
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02.08.2025 09:55 Ответить
Я в тій темі так і написав. Якщо гарно, то гарно.
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02.08.2025 10:03 Ответить
Палить напалмом скот ватный!
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02.08.2025 09:48 Ответить
Щось він дуже повільний, ледве бздить. Я дивуюсь чому їх не збивають. Його що соляркою заправили?
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02.08.2025 10:11 Ответить
 
 