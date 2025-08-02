Росіяни заявили про знищення понад 100 безпілотників над 8 регіонами, окупованим Кримом, Азовським та Чорним морями. ФОТО

Міноборони Росії заявило про знищення 112 безпілотників над російськими регіонами, Чорним і Азовським морями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на військове відомство РФ.

За даними відомства, 34 безпілотники збили над Ростовською областю, 31 — над Краснодарським краєм, 12 — над Воронезькою областю, 11 — над Рязанською, п'ять — над Самарською, чотири — над Пензенською, два — над Бєлгородською, по одному — над Кримом і Липецькою областю, 11 — над Азовським і Чорним морями.

У Ростовській області загорілася будівля підприємства в селищі Вуглеродовський, загинув охоронець, повідомив т.в.о. губернатора Юрій Слюсар.

У Воронезькій області через падіння уламків БПЛА загорілася покрівля нежитлової будівлі, пошкоджено стіни та скління кількох будинків, крім того, пошкоджено кілька транспортних засобів. Ніхто не постраждав, написав у своєму телеграм-каналі глава регіону Олександр Гусєв.

У Рязанській області, за словами губернатора Павла Малькова, уламки дрона впали на територію підприємства, наслідки усуваються. Очевидці стверджують, що атаковано НПЗ.

У Пензенській області атаковано підприємство, одна людина загинула, ще дві постраждали, заявив губернатор Олег Мельниченко.

У Самарській області, за даними регіональних властей, під удар потрапило промислове підприємство в Новокуйбишевську, в Самарі одна людина загинула.

Влада Криму, Краснодарського краю, Бєлгородської та Липецької областей про наслідки не повідомляла.

Аеропорти Саратова, Самари та Пензи тимчасово не відправляли і не приймали літаки, зараз всі обмеження зняті.

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