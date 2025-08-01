Вночі безпілотники атакували Таганрог: пролунало щонайменше 10 вибухів. ВIДЕО

У ніч на 1 серпня безпілотники атакували місто Таганрог у Ростовській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

За словами очевидців, у небі над містом було чути щонайменше десять вибухів.

Повідомлялось, що у повітрі працювали не лише системи протиповітряної оборони, а й бойові вертольоти.

Мер міста Таганрог Світлана Камбулова підтвердила роботу ППО, однак більше деталей не надала.

У міноборони РФ заявили про збиття 12 безпілотників над Ростовською областю.

За інформацією керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, ймовірно, дрони атакували авіабудівне підприємство імені Берієва.

Воно спеціалізується на виробництві гідролітаків і літаків-амфібій типу Бе-200, а також займається випробуванням і впровадженням у серійне виробництво дослідних зразків авіаційної техніки, інтеграцією систем радіолокаційного спостереження та наведення, модернізацією й тестуванням літаків А-50, А-100, Ту-95МСМ. Крім цього, підприємство проводить підготовку льотного та технічного персоналу, забезпечує науково-технічний супровід, експлуатацію та післяпродажне обслуговування авіаційної техніки.

Крім того, у селі Петрушино, за даними Андрющенко, є ураження в місці базування 325 авіаремонтного та 708 військово-транспортного авіаційного полку.

В.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар заявив про роботу ППО у Таганрозі, Новошахтинську, Мясниківському, Родіоново-Несветайському, Некліновському та Тарасівському районі. Він зазначив, що є пошкодження.

У Новошахтинську вибито скло в приватному будинку по вулиці Жовтневій, де проживає багатодітна сім'я. У дах будинку по вулиці Байдукова влучили фрагменти БПЛА. На місце виїхали екстрені служби.

У селі Петрушино Некліновського району в приватному будинку по вулиці Стаханівська пошкоджена зовнішня стіна, в будинку по вулиці Заводській загорілася покрівля, біля Родіоново-Несветайської слободи - трава на площі 100 кв.м.