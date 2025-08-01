Ночью беспилотники атаковали Таганрог: прогремело не менее 10 взрывов. ВИДЕО

В ночь на 1 августа беспилотники атаковали город Таганрог в Ростовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По словам очевидцев, в небе над городом было слышно не менее десяти взрывов.

Сообщалось, что в воздухе работали не только системы противовоздушной обороны, но и боевые вертолеты.

Мэр города Таганрог Светлана Камбулова подтвердила работу ПВО, однако больше деталей не предоставила.

В минобороны РФ заявили о сбивании 12 беспилотников над Ростовской областью.

По информации руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, вероятно, дроны атаковали авиастроительное предприятие имени Бериева.

Оно специализируется на производстве гидросамолетов и самолетов-амфибий типа Бе-200, а также занимается испытанием и внедрением в серийное производство опытных образцов авиационной техники, интеграцией систем радиолокационного наблюдения и наведения, модернизацией и тестированием самолетов А-50, А-100, Ту-95МСМ. Кроме этого, предприятие проводит подготовку летного и технического персонала, обеспечивает научно-техническое сопровождение, эксплуатацию и послепродажное обслуживание авиационной техники.

Кроме того, в селе Петрушино, по данным Андрющенко, есть поражение в месте базирования 325 авиаремонтного и 708 военно-транспортного авиационного полка.

И.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсар заявил о работе ПВО в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районе. Он отметил, что есть повреждения.

В Новошахтинске выбиты стекла в частном доме по улице Октябрьской, где проживает многодетная семья. В крышу дома по улице Байдукова попали фрагменты БПЛА. На место выехали экстренные службы.

В селе Петрушино Неклиновского района в частном доме по улице Стахановская повреждена наружная стена, в доме по улице Заводской загорелась кровля, возле Родионово-Несветайской слободы - трава на площади 100 кв.м.