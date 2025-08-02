Россияне заявили об уничтожении более 100 беспилотников над 8 регионами, оккупированным Крымом, Азовским и Черным морями. ФОТО

Минобороны России заявило об уничтожении 112 беспилотников над российскими регионами, Черным и Азовским морями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на военное ведомство РФ.

По данным ведомства, 34 беспилотника сбили над Ростовской областью, 31 - над Краснодарским краем, 12 - над Воронежской областью, 11 - над Рязанской, пять - над Самарской, четыре - над Пензенской, два - над Белгородской, по одному - над Крымом и Липецкой областью, 11 - над Азовским и Черным морями.

В Ростовской области загорелось здание предприятия в поселке Углеродовский, погиб охранник, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

В Воронежской области из-за падения обломков БПЛА загорелась кровля нежилого здания, повреждены стены и остекление нескольких домов, кроме того, повреждены несколько транспортных средств. Никто не пострадал, написал в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

В Рязанской области, по словам губернатора Павла Малькова, обломки дрона упали на территорию предприятия, последствия устраняются. Очевидцы утверждают, что атакован НПЗ.

В Пензенской области атаковано предприятие, один человек погиб, еще два пострадали, заявил губернатор Олег Мельниченко.

В Самарской области, по данным региональных властей, под удар попало промышленное предприятие в Новокуйбышевске, в Самаре один человек погиб.

Власти Крыма, Краснодарского края, Белгородской и Липецкой областей о последствиях не сообщали.

Аэропорты Саратова, Самары и Пензы временно не отправляли и не принимали самолеты, сейчас все ограничения сняты.

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