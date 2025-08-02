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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Удары по регионам РФ: в Рязани атакован нефтеперерабатывающий завод

В ночь на 2 июля беспилотники атаковали промышленные объекты в Рязанской, Пензенской и Самарской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ и телеграм-каналы.

В Рязани, вероятно, атакован нефтеперерабатывающий завод. Жители Рязани сообщают о серии взрывов над городом, в ряде районов видны пожары. По словам очевидцев, силы ПВО отражают атаки украинских беспилотников.

атака дронов на Рязань

Громкие взрывы были слышны над аэродромом Дягилево.

Власти региона подтвердили сам факт атаки беспилотников. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что "обломки попали на территорию предприятия, последствия устраняются", не уточняя, о каком предприятии идет речь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью беспилотники атаковали Таганрог: прозвучало не менее 10 взрывов. ВИДЕО

Автор: 

Рязань (16) Удары по РФ (441)


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Топ комментарии
+9
На 500 парашинських ударів один український.
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02.08.2025 07:35 Ответить
+7
Шо, кацап, не до вподоби?
Нравится не нравится, тЯрпи, смердючая кацапськая красавица.
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02.08.2025 07:47 Ответить
+5
Горить Ерзянь. Мордва плюєтся.
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02.08.2025 07:46 Ответить
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На 500 парашинських ударів один український.
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02.08.2025 07:35 Ответить
Шо, кацап, не до вподоби?
Нравится не нравится, тЯрпи, смердючая кацапськая красавица.
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02.08.2025 07:47 Ответить
Я тебе старого п.дора на сайті 10 років знаю. А мізки лише висихають. Процесс.
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02.08.2025 07:53 Ответить
Шо, кацап, пердолить?
А я тебе не пам'ятаю, бо я сміття та гівно не запам'ятовую.
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02.08.2025 08:38 Ответить
Звісно, після 90 память як в Джо чи в рижого.
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02.08.2025 09:26 Ответить
Ні, кацап, я ж чітко сказав шо сміття та гівно не запам'ятовую.
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02.08.2025 09:29 Ответить
..зато банда зеленських сере в золото, пабагатому
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02.08.2025 07:50 Ответить
Найбільші НПЗ кацаппії за потужністю:
Омський НПЗ (Омськ) - найбільший у кацаппії, з потужністю 21 млн тонн нафти на рік. Належить "газпром нафти".
"Киришинефтеоргсинтез" (Кириши) - другий за величиною завод у кацаппії, що належить "Сургутнафтогазу", потужністю близько 20,1 млн тонн нафти на рік.
"Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" (Кстово, Нижегородська область) - належить "лукойлу" і має потужність 17,0 млн тонн на рік.
Рязанський НПЗ (Рязань) - також один із найбільших, що належить «кацаппіїнафті», з потужністю близько 17,1 млн. тонн на рік.
ТАНЕКО (Нижньокамськ, Татарстан) - завод нового покоління з потужністю 16,2 млн тонн.

ще п'ять українських , но по цілі.....
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02.08.2025 08:25 Ответить
Горить Ерзянь. Мордва плюєтся.
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02.08.2025 07:46 Ответить
До речі, може і Єрзань, бо Азербайджан запропонував історичні назви...
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02.08.2025 08:54 Ответить
Мордва подіояєтся на мокшу та ерзю. Звідсі і Ерзянь яку московити назвали Рязань.
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02.08.2025 09:26 Ответить
І що з того заводу, якби пару під'їздів горіло, якби зі сотню мирняка завалило, то може б рускі виродки помітили, що іде війна
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02.08.2025 08:01 Ответить
Щоб краще горіло треба повторити.
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02.08.2025 08:29 Ответить
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02.08.2025 08:58 Ответить
На болотах гореть должно ВСЁ!
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02.08.2025 09:45 Ответить
"... уламки потрапили на територію підприємства, наслідки усуваються", не уточнюючи, про яке підприємство йдеться."

Навряд чи мова йде про нафтопереробний завод. На фото видно, що це щось невелике, в межах міської забудови.
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02.08.2025 10:13 Ответить
Атакували не означає знищили. Все це імітація бурхливої діяльності ОП та саботаж знищення законних військових цілей на території рф балістикою та крилатими ракетами.
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02.08.2025 10:35 Ответить
 
 