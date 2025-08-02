Удары по регионам РФ: в Рязани атакован нефтеперерабатывающий завод
В ночь на 2 июля беспилотники атаковали промышленные объекты в Рязанской, Пензенской и Самарской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ и телеграм-каналы.
В Рязани, вероятно, атакован нефтеперерабатывающий завод. Жители Рязани сообщают о серии взрывов над городом, в ряде районов видны пожары. По словам очевидцев, силы ПВО отражают атаки украинских беспилотников.
Громкие взрывы были слышны над аэродромом Дягилево.
Власти региона подтвердили сам факт атаки беспилотников. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что "обломки попали на территорию предприятия, последствия устраняются", не уточняя, о каком предприятии идет речь.
Топ комментарии
+9 Василь Довганенко #609187
показать весь комментарий02.08.2025 07:35 Ответить Ссылка
+7 Старый зольдат
показать весь комментарий02.08.2025 07:47 Ответить Ссылка
+5 Старый зольдат
показать весь комментарий02.08.2025 07:46 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нравится не нравится, тЯрпи, смердючая кацапськая красавица.
А я тебе не пам'ятаю, бо я сміття та гівно не запам'ятовую.
Омський НПЗ (Омськ) - найбільший у кацаппії, з потужністю 21 млн тонн нафти на рік. Належить "газпром нафти".
"Киришинефтеоргсинтез" (Кириши) - другий за величиною завод у кацаппії, що належить "Сургутнафтогазу", потужністю близько 20,1 млн тонн нафти на рік.
"Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" (Кстово, Нижегородська область) - належить "лукойлу" і має потужність 17,0 млн тонн на рік.
Рязанський НПЗ (Рязань) - також один із найбільших, що належить «кацаппіїнафті», з потужністю близько 17,1 млн. тонн на рік.
ТАНЕКО (Нижньокамськ, Татарстан) - завод нового покоління з потужністю 16,2 млн тонн.
ще п'ять українських , но по цілі.....
Навряд чи мова йде про нафтопереробний завод. На фото видно, що це щось невелике, в межах міської забудови.