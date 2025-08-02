Удары по регионам РФ: в Рязани атакован нефтеперерабатывающий завод

В ночь на 2 июля беспилотники атаковали промышленные объекты в Рязанской, Пензенской и Самарской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ и телеграм-каналы.

В Рязани, вероятно, атакован нефтеперерабатывающий завод. Жители Рязани сообщают о серии взрывов над городом, в ряде районов видны пожары. По словам очевидцев, силы ПВО отражают атаки украинских беспилотников.

Громкие взрывы были слышны над аэродромом Дягилево.

Власти региона подтвердили сам факт атаки беспилотников. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что "обломки попали на территорию предприятия, последствия устраняются", не уточняя, о каком предприятии идет речь.

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