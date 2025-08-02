Удари по регіонах РФ: У Рязані атаковано нафтопереробний завод. ВІДЕО+ФОТО
У ніч проти 2 липня безпілотники атакували промислові об'єкти в Рязанській, Пензенській та Самарській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ та телеграм-канали.
У Рязані, ймовірно, атаковано нафтопереробний завод. Жителі Рязані повідомляють про серію вибухів над містом, у ряді районів видно пожежі. За словами очевидців, сили ППО відбивають атаки українських безпілотників.
Гучні вибухи було чутно над аеродромом Дягілево.
Влада регіону підтвердила сам факт атаки безпілотників. Губернатор Рязанської області Павло Малков повідомив, що "уламки потрапили на територію підприємства, наслідки усуваються", не уточнюючи, про яке підприємство йдеться.
Топ коментарі
+8 Василь Довганенко #609187
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+6 Старый зольдат
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+5 Старый зольдат
показати весь коментар02.08.2025 07:46 Відповісти Посилання
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Нравится не нравится, тЯрпи, смердючая кацапськая красавица.
А я тебе не пам'ятаю, бо я сміття та гівно не запам'ятовую.
Омський НПЗ (Омськ) - найбільший у кацаппії, з потужністю 21 млн тонн нафти на рік. Належить "газпром нафти".
"Киришинефтеоргсинтез" (Кириши) - другий за величиною завод у кацаппії, що належить "Сургутнафтогазу", потужністю близько 20,1 млн тонн нафти на рік.
"Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" (Кстово, Нижегородська область) - належить "лукойлу" і має потужність 17,0 млн тонн на рік.
Рязанський НПЗ (Рязань) - також один із найбільших, що належить «кацаппіїнафті», з потужністю близько 17,1 млн. тонн на рік.
ТАНЕКО (Нижньокамськ, Татарстан) - завод нового покоління з потужністю 16,2 млн тонн.
ще п'ять українських , но по цілі.....