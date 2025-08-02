Удари по регіонах РФ: У Рязані атаковано нафтопереробний завод. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти 2 липня безпілотники атакували промислові об'єкти в Рязанській, Пензенській та Самарській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ та телеграм-канали.

У Рязані, ймовірно, атаковано нафтопереробний завод. Жителі Рязані повідомляють про серію вибухів над містом, у ряді районів видно пожежі. За словами очевидців, сили ППО відбивають атаки українських безпілотників.

Гучні вибухи було чутно над аеродромом Дягілево.

Влада регіону підтвердила сам факт атаки безпілотників. Губернатор Рязанської області Павло Малков повідомив, що "уламки потрапили на територію підприємства, наслідки усуваються", не уточнюючи, про яке підприємство йдеться.

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