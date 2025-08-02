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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Удари по регіонах РФ: У Рязані атаковано нафтопереробний завод. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти 2 липня безпілотники атакували промислові об'єкти в Рязанській, Пензенській та Самарській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ та телеграм-канали.

У Рязані, ймовірно, атаковано нафтопереробний завод. Жителі Рязані повідомляють про серію вибухів над містом, у ряді районів видно пожежі. За словами очевидців, сили ППО відбивають атаки українських безпілотників.

атака дронів на Рязань

Гучні вибухи було чутно над аеродромом Дягілево.

Влада регіону підтвердила сам факт атаки безпілотників. Губернатор Рязанської області Павло Малков повідомив, що "уламки потрапили на територію підприємства, наслідки усуваються", не уточнюючи, про яке підприємство йдеться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі безпілотники атакували Таганрог: пролунало щонайменше 10 вибухів. ВIДЕО

Автор: 

Рязань (17) Удари по РФ (443)


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Топ коментарі
+8
На 500 парашинських ударів один український.
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02.08.2025 07:35 Відповісти
+6
Шо, кацап, не до вподоби?
Нравится не нравится, тЯрпи, смердючая кацапськая красавица.
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02.08.2025 07:47 Відповісти
+5
Горить Ерзянь. Мордва плюєтся.
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02.08.2025 07:46 Відповісти
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На 500 парашинських ударів один український.
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02.08.2025 07:35 Відповісти
Шо, кацап, не до вподоби?
Нравится не нравится, тЯрпи, смердючая кацапськая красавица.
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02.08.2025 07:47 Відповісти
Я тебе старого п.дора на сайті 10 років знаю. А мізки лише висихають. Процесс.
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02.08.2025 07:53 Відповісти
Шо, кацап, пердолить?
А я тебе не пам'ятаю, бо я сміття та гівно не запам'ятовую.
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02.08.2025 08:38 Відповісти
Звісно, після 90 память як в Джо чи в рижого.
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02.08.2025 09:26 Відповісти
Ні, кацап, я ж чітко сказав шо сміття та гівно не запам'ятовую.
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02.08.2025 09:29 Відповісти
..зато банда зеленських сере в золото, пабагатому
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02.08.2025 07:50 Відповісти
Найбільші НПЗ кацаппії за потужністю:
Омський НПЗ (Омськ) - найбільший у кацаппії, з потужністю 21 млн тонн нафти на рік. Належить "газпром нафти".
"Киришинефтеоргсинтез" (Кириши) - другий за величиною завод у кацаппії, що належить "Сургутнафтогазу", потужністю близько 20,1 млн тонн нафти на рік.
"Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" (Кстово, Нижегородська область) - належить "лукойлу" і має потужність 17,0 млн тонн на рік.
Рязанський НПЗ (Рязань) - також один із найбільших, що належить «кацаппіїнафті», з потужністю близько 17,1 млн. тонн на рік.
ТАНЕКО (Нижньокамськ, Татарстан) - завод нового покоління з потужністю 16,2 млн тонн.

ще п'ять українських , но по цілі.....
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02.08.2025 08:25 Відповісти
Горить Ерзянь. Мордва плюєтся.
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02.08.2025 07:46 Відповісти
До речі, може і Єрзань, бо Азербайджан запропонував історичні назви...
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02.08.2025 08:54 Відповісти
Мордва подіояєтся на мокшу та ерзю. Звідсі і Ерзянь яку московити назвали Рязань.
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02.08.2025 09:26 Відповісти
І що з того заводу, якби пару під'їздів горіло, якби зі сотню мирняка завалило, то може б рускі виродки помітили, що іде війна
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02.08.2025 08:01 Відповісти
Щоб краще горіло треба повторити.
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02.08.2025 08:29 Відповісти
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02.08.2025 08:58 Відповісти
На болотах гореть должно ВСЁ!
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02.08.2025 09:45 Відповісти
 
 