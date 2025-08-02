Поражено место хранения "Шахедов" на аэродроме "Приморско-Ахтарск" и военный завод "Электроприбор" в Пензе, - СБУ. ВИДЕО

В ночь на 2 августа дроны СБУ продолжили работать по российским военным объектам во вражеском тылу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается первой целью дальнобойных БпЛА стал военный аэродром "Приморско-Ахтарск" (Краснодарский край). Здесь были поражены места хранения и запуска "Шахедов", которые атакуют Украину. После прилетов дронов СБУ в районе аэродрома возник пожар.

"Вторая цель - завод "Электроприбор" (г. Пенза), который работает на российский ВПК. Здесь изготавливают оборудование для цифровых сетей в военных системах управления, приборы для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов. Дроны СБУ успешно поразили объект, в районе взрывов наблюдается задымление", - добавили в СБУ.

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СБУ и в дальнейшем будет активно работать над ослаблением военного и экономического потенциала страны-агрессора.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Пензе атакованы два предприятия.