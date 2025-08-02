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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Поражено место хранения "Шахедов" на аэродроме "Приморско-Ахтарск" и военный завод "Электроприбор" в Пензе, - СБУ. ВИДЕО

Украинские дроны атаковали Липецкую область

В ночь на 2 августа дроны СБУ продолжили работать по российским военным объектам во вражеском тылу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается первой целью дальнобойных БпЛА стал военный аэродром "Приморско-Ахтарск" (Краснодарский край). Здесь были поражены места хранения и запуска "Шахедов", которые атакуют Украину. После прилетов дронов СБУ в районе аэродрома возник пожар.

"Вторая цель - завод "Электроприбор" (г. Пенза), который работает на российский ВПК. Здесь изготавливают оборудование для цифровых сетей в военных системах управления, приборы для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов. Дроны СБУ успешно поразили объект, в районе взрывов наблюдается задымление", - добавили в СБУ.

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СБУ и в дальнейшем будет активно работать над ослаблением военного и экономического потенциала страны-агрессора.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Пензе атакованы два предприятия.

Автор: 

СБУ (20264) Шахед (1359) Удары по РФ (441)


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Дуже добра новина. Але одне СБУ а ГУР вже нідочого діла не має. Дивно якось еге ж?
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02.08.2025 11:20 Ответить
Як Томагавків не вистачає...
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02.08.2025 11:34 Ответить
Не хватает Гром2\Сапсана и "длинного" Нептуна. Оба объекта как-раз попадают в заявленные Зелениским 800 км. дальности. Если мне не изменяет память, то по обещаниям Зели у нас уже должно быть на сегодня минимум 1750 дальнобойных ракет и ракето-дронов.
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02.08.2025 12:03 Ответить
Подумаеш, сыграл на пианинино !!
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02.08.2025 12:06 Ответить
 
 