Поражены Рязанский и Новокуйбешевский НПЗ и база горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт", - Генштаб.

В ночь на 2 августа Силы обороны Украины нанесли успешные удары по верифицированным целям рф, которые задействованы в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства. Атака стала ответом на недавние террористические обстрелы Россией украинских городов, убийство и ранения гражданских жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Так, подтверждено попадание в предприятия нефтеперерабатывающей отрасли страны-оккупанта - Рязанский и Новокуйбешивский нефтеперерабатывающие заводы. Также, украинские дроны успешно атаковали базу горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт" в Воронежской области РФ.

Кроме того, поражено предприятие АО"Пензенское производственное объединение "Электроприбор", которое специализируется на производстве защищенных телекоммуникационных комплексов, криптографических средств связи и печатных платах для военной техники.

"Зафиксированы многочисленные взрывы и пожары на территории этих объектов. Более подробная информация о последствиях атак уточняется.

Боевую работу выполнили подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.

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"Систематическое и целенаправленное поражение объектов, обеспечивающих армию противника, будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Силы обороны принимают все законные меры, чтобы остановить геноцид нашего народа, который сегодня сознательно осуществляет московский режим", - отмечают в Генштабе.

Ранее в СБУ сообщили о поражении места хранения "Шахедов" на аэродроме "Приморско-Ахтарск" и военный завод "Электроприбор" в Пензе.