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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
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Удары по регионам РФ: горит Новокуйбышевский НПЗ

В ночь на 2 августа беспилотники атаковали Самарскую область, взрывы прогремели в районе Новокуйбышевска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.

По словам местных жителей, всего было около 10 взрывов. В аэропорту Самары введен план "Ковер".

В Самарской области, вероятно, горит Новокуйбышевский НПЗ в 20 км от Самары. В социальных сетях появились видео крупного пожара, вероятно, на территории Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области. На кадрах слышны звуки, похожие на работу беспилотников и работу систем противовоздушной обороны.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил удар беспилотников по Новокуйбышевску.

"Сегодня утром вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

Федорищев также сообщил, что в области введены временные ограничения работы мобильного интернета, а самарский аэропорт пока закрыт.

Он не уточнил, по какому предприятию нанесен удар, но ранее мониторинговые каналы сообщали, что речь идет о Новокуйбышевском НПЗ.

На видео, опубликованном в местных пабликах и мониторинговых каналах, заметен столб огня на фоне заводских труб. Официального подтверждения от российского Минобороны или властей области пока не поступало.

Автор: 

НПЗ (247) Самара (12) Удары по РФ (441)


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Топ комментарии
+20
ачєрєдним висакаточним українським асколкам-рєспєкт...
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02.08.2025 08:00 Ответить
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Рабсияне ********* за Урал....
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02.08.2025 08:00 Ответить
+20
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02.08.2025 08:07 Ответить
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02.08.2025 07:55 Ответить
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02.08.2025 08:07 Ответить
Палити то не було кому а погрітися то всі збіглися
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02.08.2025 07:59 Ответить
Красивий грибочок. Наче любимий мокшами мухомор.Сотні грибочків кожен день, і через 10 років в 1% кацапів появляться ізвіліни в мізках.
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02.08.2025 08:13 Ответить
І то не точно.
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02.08.2025 08:32 Ответить
ачєрєдним висакаточним українським асколкам-рєспєкт...
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02.08.2025 08:00 Ответить
Рабсияне ********* за Урал....
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02.08.2025 08:00 Ответить
По-багатому палає
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02.08.2025 08:01 Ответить
Точно параша. Мат на маті і матом поганяє.
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02.08.2025 08:01 Ответить
Це, мабуть, йазик Пушкіна і Достоєвського.
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02.08.2025 09:51 Ответить
Хоч так)
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02.08.2025 08:02 Ответить
О! Оце як влучили, так влучили!
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02.08.2025 08:05 Ответить
Що сгорить, то не сгниє!
То все їм членін подарував, тож вже староє
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02.08.2025 08:14 Ответить
І дощ іде...А ми скирдуєм.. . Отака фуйня в лісі
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02.08.2025 08:16 Ответить
А в лісі дощ а ми на лижах, я в бальановому плащу.
Пивіт. Прийшлося змінити Фантомчика 44.
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02.08.2025 08:37 Ответить
А шо ж так? Тіліхвон у пиво булькнув?
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02.08.2025 08:49 Ответить
Та ніт. Щогсь на цезорі глюкнуло.Прийшлося з гугла нік взяти.
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02.08.2025 08:59 Ответить
Ещё при мыкыте такое народ запускал, помню. ,,Дождь идёт, а мы скирдуем. Снег сошёл, на лыжах мы. Лёд потаял--- на коньках!
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02.08.2025 10:27 Ответить
"А город подумал, а город подумал,
А город подумал ученья ідут" (с)
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02.08.2025 08:16 Ответить
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02.08.2025 08:18 Ответить
Тільки знищенням ТЕК болота,можна здобути бажаних цілей
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02.08.2025 08:31 Ответить
Палай - палай ясно,щоб не згасло!
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02.08.2025 08:36 Ответить
Ще і пару десятків свинособак пойдуть до тюрьми за відеофіксацию..
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02.08.2025 08:38 Ответить
Куй би ще.
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02.08.2025 08:50 Ответить
Пушкіністи знімали, Руслан та Людмила
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02.08.2025 08:53 Ответить
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02.08.2025 08:57 Ответить
Оце гарні і дієві санкції. І головне їх не обійдеш за допомогою союзничків і тіньового флоту. Робити так по одному НПЗ в день і у ***** буде істерика, і зникне його пафос і бажання продовжувати війну
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02.08.2025 09:15 Ответить
Браво!!!! Але замало!!!
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02.08.2025 09:45 Ответить
Неплохо кстати горит, хорошо попали.
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02.08.2025 09:47 Ответить
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02.08.2025 10:07 Ответить
Одної манери спілкування цих свинособак вже достатньо, щоб бажати їм всім виздихати. Руській мір з рота лізе,аж вуха закручуються.
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02.08.2025 09:56 Ответить
Тут згоден. Кудись дуже непогано влучили. А от новини про Пензу (трохи вище) якісь зовсім кволі. (
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02.08.2025 09:57 Ответить
 
 