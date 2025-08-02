Удары по регионам РФ: горит Новокуйбышевский НПЗ

В ночь на 2 августа беспилотники атаковали Самарскую область, взрывы прогремели в районе Новокуйбышевска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.

По словам местных жителей, всего было около 10 взрывов. В аэропорту Самары введен план "Ковер".

В Самарской области, вероятно, горит Новокуйбышевский НПЗ в 20 км от Самары. В социальных сетях появились видео крупного пожара, вероятно, на территории Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области. На кадрах слышны звуки, похожие на работу беспилотников и работу систем противовоздушной обороны.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил удар беспилотников по Новокуйбышевску.

"Сегодня утром вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

Федорищев также сообщил, что в области введены временные ограничения работы мобильного интернета, а самарский аэропорт пока закрыт.

Он не уточнил, по какому предприятию нанесен удар, но ранее мониторинговые каналы сообщали, что речь идет о Новокуйбышевском НПЗ.

На видео, опубликованном в местных пабликах и мониторинговых каналах, заметен столб огня на фоне заводских труб. Официального подтверждения от российского Минобороны или властей области пока не поступало.