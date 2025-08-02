Удари по регіонах РФ: горить Новокуйбишевський НПЗ. ВIДЕО

У ніч на 2 серпня безпілотники атакували Самарську область, Вибухи пролунали у районі Новокуйбишевська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

За словами місцевих жителів, всього було близько 10 вибухів. В аеропорту Самари введено план "Ковер".

У Самарській області, ймовірно, горить Новокуйбишевський НПЗ за 20 км від Самари. У соціальних мережах з’явилися відео великої пожежі, ймовірно, на території Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області. На кадрах чутно звуки, схожі на роботу безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив удар безпілотників по Новокуйбишевську.

"Сьогодні вранці ворожі БПЛА атакували одне з промислових підприємств у Новокуйбишевську. На місці працюють оперативні служби", - йдеться в повідомленні.

Федорищев також повідомив, що в області введено тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету, а самарський аеропорт поки що закритий.

Він не уточнив, по якому підприємству завдано удару, але раніше моніторингові канали повідомляли, що йдеться про Новокуйбишевський НПЗ.

На відео, опублікованому в місцевих пабліках і моніторингових каналах, помітний стовп вогню на тлі заводських труб. Офіційного підтвердження від російського Міноборони або влади області поки не надходило.