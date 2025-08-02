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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Удари по регіонах РФ: горить Новокуйбишевський НПЗ. ВIДЕО

У ніч на 2 серпня безпілотники атакували Самарську область, Вибухи пролунали у районі Новокуйбишевська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

За словами місцевих жителів, всього було близько 10 вибухів. В аеропорту Самари введено план "Ковер".

У Самарській області, ймовірно, горить Новокуйбишевський НПЗ за 20 км від Самари. У соціальних мережах з’явилися відео великої пожежі, ймовірно, на території Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області. На кадрах чутно звуки, схожі на роботу безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив удар безпілотників по Новокуйбишевську.

"Сьогодні вранці ворожі БПЛА атакували одне з промислових підприємств у Новокуйбишевську. На місці працюють оперативні служби", - йдеться в повідомленні.

Федорищев також повідомив, що в області введено тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету, а самарський аеропорт поки що закритий.

Він не уточнив, по якому підприємству завдано удару, але раніше моніторингові канали повідомляли, що йдеться про Новокуйбишевський НПЗ.

На відео, опублікованому в місцевих пабліках і моніторингових каналах, помітний стовп вогню на тлі заводських труб. Офіційного підтвердження від російського Міноборони або влади області поки не надходило.

Автор: 

НПЗ (605) Самара (8) Удари по РФ (443)


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Топ коментарі
+16
Рабсияне ********* за Урал....
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02.08.2025 08:00 Відповісти
+15
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02.08.2025 08:07 Відповісти
+14
ачєрєдним висакаточним українським асколкам-рєспєкт...
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02.08.2025 08:00 Відповісти
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02.08.2025 07:55 Відповісти
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02.08.2025 08:07 Відповісти
Палити то не було кому а погрітися то всі збіглися
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02.08.2025 07:59 Відповісти
Красивий грибочок. Наче любимий мокшами мухомор.Сотні грибочків кожен день, і через 10 років в 1% кацапів появляться ізвіліни в мізках.
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02.08.2025 08:13 Відповісти
І то не точно.
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02.08.2025 08:32 Відповісти
ачєрєдним висакаточним українським асколкам-рєспєкт...
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02.08.2025 08:00 Відповісти
Рабсияне ********* за Урал....
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02.08.2025 08:00 Відповісти
По-багатому палає
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02.08.2025 08:01 Відповісти
Точно параша. Мат на маті і матом поганяє.
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02.08.2025 08:01 Відповісти
Це, мабуть, йазик Пушкіна і Достоєвського.
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02.08.2025 09:51 Відповісти
Хоч так)
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02.08.2025 08:02 Відповісти
О! Оце як влучили, так влучили!
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02.08.2025 08:05 Відповісти
Що сгорить, то не сгниє!
То все їм членін подарував, тож вже староє
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02.08.2025 08:14 Відповісти
І дощ іде...А ми скирдуєм.. . Отака фуйня в лісі
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02.08.2025 08:16 Відповісти
А в лісі дощ а ми на лижах, я в бальановому плащу.
Пивіт. Прийшлося змінити Фантомчика 44.
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02.08.2025 08:37 Відповісти
А шо ж так? Тіліхвон у пиво булькнув?
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02.08.2025 08:49 Відповісти
Та ніт. Щогсь на цезорі глюкнуло.Прийшлося з гугла нік взяти.
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02.08.2025 08:59 Відповісти
"А город подумал, а город подумал,
А город подумал ученья ідут" (с)
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02.08.2025 08:16 Відповісти
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02.08.2025 08:18 Відповісти
Тільки знищенням ТЕК болота,можна здобути бажаних цілей
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02.08.2025 08:31 Відповісти
Палай - палай ясно,щоб не згасло!
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02.08.2025 08:36 Відповісти
Ще і пару десятків свинособак пойдуть до тюрьми за відеофіксацию..
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02.08.2025 08:38 Відповісти
Куй би ще.
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02.08.2025 08:50 Відповісти
Пушкіністи знімали, Руслан та Людмила
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02.08.2025 08:53 Відповісти
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02.08.2025 08:57 Відповісти
Оце гарні і дієві санкції. І головне їх не обійдеш за допомогою союзничків і тіньового флоту. Робити так по одному НПЗ в день і у ***** буде істерика, і зникне його пафос і бажання продовжувати війну
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02.08.2025 09:15 Відповісти
Браво!!!! Але замало!!!
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02.08.2025 09:45 Відповісти
Неплохо кстати горит, хорошо попали.
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02.08.2025 09:47 Відповісти
Одної манери спілкування цих свинособак вже достатньо, щоб бажати їм всім виздихати. Руській мір з рота лізе,аж вуха закручуються.
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02.08.2025 09:56 Відповісти
Тут згоден. Кудись дуже непогано влучили. А от новини про Пензу (трохи вище) якісь зовсім кволі. (
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02.08.2025 09:57 Відповісти
 
 