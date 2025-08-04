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Нефтебаза "Роснефти" атакована в российском Адлере. ВИДЕО

Силы обороны Украины нанесли удар беспилотниками по нефтебазе "Роснефти" в российском Адлере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Операцию провел 14-й полк БпАК.

Напомним, 2 августа 2025 года были атакованы Рязанский и Новокуйбешевский НПЗ, а также база горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт".

Читайте: Власти Индии приказали своим НПЗ подготовиться к прекращению импорта нефти из России, - Bloomberg

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НПЗ (249) россия (96788) Роснефть (33) Удары по РФ (453)


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Это очень хорошо! Слава славная славным ЗСУ!
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04.08.2025 10:28 Ответить
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04.08.2025 10:44 Ответить
Ми знову бьемо по нафтовій інфраструктурі?
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04.08.2025 10:57 Ответить
Ні, тільки по дупам московитів!
Ваші пропозиції??
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04.08.2025 11:01 Ответить
"знову" - це ви від якого моменту рахуєте?
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04.08.2025 11:06 Ответить
і да, на сочінській нафтобазі "Роснєфть-Кубаньнєфтєпродукт" нафту не зберігають. Там зберігають паливо, тому це не нафтова інфраструктура, а паливно-енергетична.
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04.08.2025 11:10 Ответить
Нафтобазу "Роснєфті" атаковано в російському Адлері

Абвері.
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04.08.2025 12:50 Ответить
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04.08.2025 13:38 Ответить
 
 