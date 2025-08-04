Нефтебаза "Роснефти" атакована в российском Адлере. ВИДЕО
Силы обороны Украины нанесли удар беспилотниками по нефтебазе "Роснефти" в российском Адлере.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Операцию провел 14-й полк БпАК.
Напомним, 2 августа 2025 года были атакованы Рязанский и Новокуйбешевский НПЗ, а также база горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт".
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