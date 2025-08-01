Влада Індії наказала своїм НПЗ підготуватися про припинення імпорту нафти з Росії, – Bloomberg

Уряд Індії звернувся до державних нафтопереробних компаній з проханням оцінити можливості альтернативних джерел постачання сировини на випадок, якщо імпорт нафти з Росії зупиниться.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на кілька поінформованих джерел.

Один із співрозмовників агентства зауважив, що це доручення фактично передбачає планування сценарію на випадок, якщо російська нафта стане недоступною.

Саме доручення з'явилося після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив Індії "штрафами" через закупівлю російських енергоносіїв, що допомагає фінансувати війну в Україні.

Індія є одним із двох найбільших покупців російської нафти у світі, і Росії буде дуже важко її замінити у цій ролі, зазначає агентство.

Офіційно уряд Індії не висловлював своєї позиції з цього питання і оцінюватиме ситуацію ще кілька днів, кажуть співрозмовники Bloomberg.

Водночас індійські нафтопереробні заводи майже завершили свій місячний цикл контрактування російської нафти Urals із завантаженням у вересні, наразі вони призупинили оформлення заявок, очікуючи роз'яснень від уряду.

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Як повідомлялося, за даними Reuters, чотири державні нафтопереробні компанії Індії – Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd – минулого тижня не подали жодної нової заявки на закупівлю російської нафти.

За інформацією агентства, на це могло вплинути різке зменшення знижок на російську сировину у липні, а також погроза президента США Дональда Трампа запровадити 100% мита щодо країн, які продовжать купувати нафту з РФ, якщо Москва не погодиться на мирну угоду з Україною найближчим часом.

Приватні індійські нафтопереробні гіганти Reliance Industries та Nayara Energy (спільне підприємство з участю "Роснєфті") все ще залишаються найбільшими покупцями російської нафти на індійському ринку. Водночас на державні НПЗ припадає понад 60% загальних переробних потужностей країни (5,2 млн барелів на добу), втрата цих клієнтів буде значним викликом для РФ, зауважує Reuters.