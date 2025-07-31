Європа боїться, що Трамп поверне російський газ у ЄС заради досягнення миру в Україні, – Politico

У країнах Східної Європи зростає занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може запропонувати Росії масштабні поступки й економічні домовленості в обмін на завершення війни проти України.

Про це пише Politico, передає LIGA.net.

На думку дипломатів і експертів, це може зруйнувати енергетичний союз США та Європи, що замінив російський газ американським після 2022 року.

Історія цього альянсу почалася ще у 2013 році, коли американський лобіст Фред Хатчісон і литовський дипломат Сімонас Шатюнас ініціювали співпрацю між посольствами країн Східної та Центральної Європи й газовою індустрією США, аби зменшити залежність від Росії.

Після анексії Криму Росією в 2014 році й особливо після повномасштабного вторгнення в Україну, ЄС різко збільшив імпорт американського скрапленого природного газу.

Таким чином, до 2023 року США стали найбільшим експортером газу у світі, а Європа – головним покупцем.

Однак зараз у регіоні побоюються, що Трамп може змінити курс.

Хоча Трамп публічно закликає Європу купувати більше американського газу, у Брюсселі й Вашингтоні обговорюють ризики, що Білий дім під його керівництвом піде на "мирну угоду" з президентом РФ Владіміром Путіним, що передбачатиме послаблення санкцій і повернення російського газу на європейський ринок.

Паралельно адміністрація Трампа тисне на країни ЄС, особливо Східної Європи, аби вони послабили кліматичні регуляції, зокрема щодо скорочення викидів метану, що ускладнюють роботу для американських експортерів газу.

У країнах Балтії, Польщі та Північній Європі наполягають на остаточній відмові від російського газу. Але в деяких державах ЄС, зокрема в Німеччині, вже звучать голоси про можливість повернення до дешевшого російського палива заради відновлення промисловості.

Раніше видання Reuters писало, що Європейський парламент розглядає пропозиції щодо пришвидшення поступової відмови Європейського Союзу від російського газу на один рік, до січня 2027 року.

раніше Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

Також стало відомо, що нові санкції Європейського Союзу, які включають гнучке обмеження цін на російську нафту, можуть позбавити російський бюджет кожного п'ятого рубля запланованих нафтогазових доходів.

Нагадаємо, Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні вранці у п'ятницю, 18 липня, погодив 18 пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

До схваленого країнами ЄС пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості, а також по фінансовому сектору.