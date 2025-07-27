Євросоюз може відмовитися від російського газу на рік раніше, – Reuters

Європейський парламент розглядає пропозиції щодо пришвидшення поступової відмови Європейського Союзу від російського газу на один рік, до січня 2027 року.

Про це пише Reuters із посиланням на документи.

Як повідомляється, країни Євросоюзу та законодавці готуються до переговорів щодо плану ЄС про заборону імпорту російського газу, виходячи з юридичної пропозиції, яку Європейська Комісія зробила минулого місяця, щоб повністю відмовитися від імпорту російського газу до 1 січня 2028 року.

При цьому законодавці Європарламенту з питань заборони на російський газ запропонували перенести цей термін на 1 січня 2027 року, як свідчать їхні поправки до пропозиції ЄК.

Втім, дипломати країн ЄС заявили, що малоймовірно, що уряди погодяться перенести заборону на російський газ на рік раніше, але законодавці Євросоюзу можуть використати цю вимогу як важіль впливу для забезпечення інших змін у переговорах.

Наприклад, пропонується вимога накладати штрафи на компанії, які порушують заборону, можливо, включно з анулюванням ліцензій на торгівлю енергією. Також можуть висунути вимогу повної заборони на імпорт російської нафти з 1 січня 2027 року, чого Єврокомісія не пропонувала.

Як повідомлялося, раніше Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

Також стало відомо, що нові санкції Європейського Союзу, які включають гнучке обмеження цін на російську нафту, можуть позбавити російський бюджет кожного п'ятого рубля запланованих нафтогазових доходів.

Нагадаємо, Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні вранці у п'ятницю, 18 липня, погодив 18 пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

До схваленого країнами ЄС пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості, а також по фінансовому сектору.