Вибухи у Волгоградській області: дрони атакували залізничний вузол у Фролово. ВIДЕО

У ніч на 4 серпня безпілотники атакували Росію. Як стало відомо, було уражено важливий залізничний вузол у Флорово у Волгоградскій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Місцеві мешканці повідомляють про роботу ППО. Зокрема вибухи було чутно над містами Михайлівка та Фролово.

За даними російських ЗМІ, цього разу було атаковано важливий залізничний вузол у Флорово. Крім того, БпЛА уразили диспетчерську на території залізничного вузла у Флорово. Місцеві жителі повідомили про пожежу на станції.

Ймовірно йдеться про залізничну станцію "Арчеда" у місті Фролово Волгоградської області Росії. Залізнична станція "Арчеда" відіграє важливу роль у військовій логістиці Росії. Саме через цей вузол постачаються ресурси та техніка для підтримки військових операцій.

На цей момент офіційної інформації від влади про масштаби пошкоджень та втрати серед техніки чи особового складу немає. Відомо лише, що пожежа на станції "Арчеда" триває.

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