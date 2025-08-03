Після атаки дронів горить нафтобаза у Сочі. ВIДЕО
У ніч проти неділі, 3 серпня 2025 року, українські дрони атакували нафтобазу в Сочі, у районі курорту Адлер.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Мешканці повідомляють, що горить адлерська нафтобаза "Роснефть-Кубаннефтепродукт", яка розташована неподалік місцевого аеропорту. Аеропорт Сочі призупиняв роботу.
Згодом мер Сочі Андрій Прошунін підтвердив атаку та пожежу на нафтобазі в Адлері.
"В Адлерському районі уламки безпілотника потрапили до цистерни з нафтопродуктами, внаслідок чого сталося загоряння. Ліквідацію наслідків пожежі вже розпочали", - заявив російський чиновник.
"За уточненою інформацією, на нафтобазі в Адлерському районі горить один резервуар із нафтопродуктами обсягом 2000 кубометрів. Також уламки БпЛА впали у гаражному кооперативі на вулиці Авіаційній. Пошкодження зазнали п'ять гаражів. На цій же вулиці оперативні служби ліквідують пожежу в магазині", - повідомили в оперштабі російського регіону.
Там також запевняють, що постраждалих немає.
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