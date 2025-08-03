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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Після атаки дронів горить нафтобаза у Сочі. ВIДЕО

У ніч проти неділі, 3 серпня 2025 року, українські дрони атакували нафтобазу в Сочі, у районі курорту Адлер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Мешканці повідомляють, що горить адлерська нафтобаза "Роснефть-Кубаннефтепродукт", яка розташована неподалік місцевого аеропорту. Аеропорт Сочі призупиняв роботу.

Згодом мер Сочі Андрій Прошунін підтвердив атаку та пожежу на нафтобазі в Адлері.

"В Адлерському районі уламки безпілотника потрапили до цистерни з нафтопродуктами, внаслідок чого сталося загоряння. Ліквідацію наслідків пожежі вже розпочали", - заявив російський чиновник.

"За уточненою інформацією, на нафтобазі в Адлерському районі горить один резервуар із нафтопродуктами обсягом 2000 кубометрів. Також уламки БпЛА впали у гаражному кооперативі на вулиці Авіаційній. Пошкодження зазнали п'ять гаражів. На цій же вулиці оперативні служби ліквідують пожежу в магазині", - повідомили в оперштабі російського регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РФ заявили про нібито збиття 41 "українського безпілотника" над чотирма регіонами та акваторією Чорного моря

Там також запевняють, що постраждалих немає.

Автор: 

безпілотник (4651) пожежа (4389) нафтопродукти (622) Удари по РФ (450)


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в городе сочі димниє ночі
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03.08.2025 07:38 Відповісти
В Сочі темнії ночі - присвітили
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03.08.2025 07:38 Відповісти
Са ти ********* уламок. То нові дрони, які розсипаються на малі і точно попадають.🤣
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03.08.2025 07:43 Відповісти
Кацапы убили 33 человека в Киеве, а мы нефтебазы атакуем в ответ, коих у кацапов тысячи. Потужність аж зашкаливает. Главное что по телемарафону будет хорошая картинка, ведь это ж самое главное
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03.08.2025 07:43 Відповісти
у пуйла агонія ось він і відривається на цивільних
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03.08.2025 07:52 Відповісти
Так, ми б'ємо по нафтобазам. Так, πдари б'ють по мирному населенню.
До чого тут потужність? Вважаєте, що ми повинні вчиняти так само як болотяні андрофаги?
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03.08.2025 08:26 Відповісти
Ага, воно й видно, що то уламки. Ппо й не мекнуло.
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03.08.2025 07:48 Відповісти
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03.08.2025 07:48 Відповісти
 
 