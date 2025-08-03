После атаки дронов горит нефтебаза в Сочи. ВИДЕО

В ночь на воскресенье, 3 августа 2025 года, украинские дроны атаковали нефтебазу в Сочи, в районе курорта Адлер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Жители сообщают, что горит адлерская нефтебаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт", которая расположена недалеко от местного аэропорта. Аэропорт Сочи приостанавливал работу.

Позже мэр Сочи Андрей Прошунин подтвердил атаку и пожар на нефтебазе в Адлере.

"В Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание. Ликвидацию последствий пожара уже начали", - заявил российский чиновник.

"По уточненной информации, на нефтебазе в Адлерском районе горит один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. Также обломки БпЛА упали в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Повреждения получили пять гаражей. На этой же улице оперативные службы ликвидируют пожар в магазине", - сообщили в оперштабе российского региона.

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Там также уверяют, что пострадавших нет.