После атаки дронов горит нефтебаза в Сочи. ВИДЕО
В ночь на воскресенье, 3 августа 2025 года, украинские дроны атаковали нефтебазу в Сочи, в районе курорта Адлер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Жители сообщают, что горит адлерская нефтебаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт", которая расположена недалеко от местного аэропорта. Аэропорт Сочи приостанавливал работу.
Позже мэр Сочи Андрей Прошунин подтвердил атаку и пожар на нефтебазе в Адлере.
"В Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание. Ликвидацию последствий пожара уже начали", - заявил российский чиновник.
"По уточненной информации, на нефтебазе в Адлерском районе горит один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. Также обломки БпЛА упали в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Повреждения получили пять гаражей. На этой же улице оперативные службы ликвидируют пожар в магазине", - сообщили в оперштабе российского региона.
Там также уверяют, что пострадавших нет.
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Мені цікаво інше - а чого нафтопровід Дружба продовжує гнати нафту до Угорщини Обрана?
До чого тут потужність? Вважаєте, що ми повинні вчиняти так само як болотяні андрофаги?
"Свіжа" думка, по свіжості нагадує зловоння мацковських боліт. Ви ж звідти пишете?
Воювати треба розумом, а не емоціями! Емоції будуть після перемоги (якщо доживемо).
Є сенс знищувати їхні нафтопереробні заводи, нафтовидобувні об'єкти та хімічну промисловість - те, що важко замінити та без чого неможливо воювати. На другому місці: електронна і металургійна промисловість, заводи, де збирають ракети, шахеди та іншу зброю, склади, де воно все зберігається. Але навіть якщо знищити всю електронну та металургійну промисловість - ефекту від того буде недостатньо бо китай, іран та північна корея легко компенсують. Те ж саме стосується і заводів, де збирається зброя - саме тому це все є другорядними цілями. Зі складами трохи цікавіше - поки вони є - їх треба знищувати, але згодом русня перестане накопичувати, а буде все привезене (чи виготовлене) одразу запускати по нам - без зберігання.
На третьому місці - мости, великі дороги та залізниця - але лише в кацапстані. А от на окупованих територіях залізниця і мости повинні бути пріорітетними цілями.
Це лише моя думка.
Доцільно бити насамперед по військовим обʼєктам, місцям скупчення живої сили та техніки ворога, але тільки у разі, якщо наші засоби атаки здатні нанести реальні ураження. Наступні за значенням цілі - інфраструктура та промисловість ворога, яка підтримує його боєздатність, знову ж таки - недоцільно атакувати те, що добре звхищене ППО або не може бути ефективно уражене через недостатню руйнівну здатність наших ***********.
Знищення запасів та переробки і транспортування вуглеводородів та іншого хімічного виробництва ворога є цілком правильною стратегією. Потужності бойових частин наших далекобійних дронів якраз достатньо для ефективного ураження НПЗ, запасів, особливо авіаційного пального у місцях його збереження та транспортування.
********** та їх носії нам потрібно навчитися рахувати, використовувати раціонально, обгрунтовано. ********** дорого коштують, і, як відомо, їх не буває достатньо під час війни.
Смерть московітам!
Слава Україні!