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Новости Атака дронов на регионы РФ
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После атаки дронов горит нефтебаза в Сочи. ВИДЕО

В ночь на воскресенье, 3 августа 2025 года, украинские дроны атаковали нефтебазу в Сочи, в районе курорта Адлер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Жители сообщают, что горит адлерская нефтебаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт", которая расположена недалеко от местного аэропорта. Аэропорт Сочи приостанавливал работу.

Позже мэр Сочи Андрей Прошунин подтвердил атаку и пожар на нефтебазе в Адлере.

"В Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание. Ликвидацию последствий пожара уже начали", - заявил российский чиновник.

"По уточненной информации, на нефтебазе в Адлерском районе горит один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. Также обломки БпЛА упали в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Повреждения получили пять гаражей. На этой же улице оперативные службы ликвидируют пожар в магазине", - сообщили в оперштабе российского региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ заявили о якобы сбитии 41 "украинского беспилотника" над четырьмя регионами и акваторией Черного моря

Там также уверяют, что пострадавших нет.

Автор: 

беспилотник (4055) пожар (6005) нефтепродукты (151) Удары по РФ (448)


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Топ комментарии
+12
в городе сочі димниє ночі
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03.08.2025 07:38 Ответить
+12
Так, ми б'ємо по нафтобазам. Так, πдари б'ють по мирному населенню.
До чого тут потужність? Вважаєте, що ми повинні вчиняти так само як болотяні андрофаги?
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03.08.2025 08:26 Ответить
+9
Болить за москальську нафту, бурятко?
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03.08.2025 08:28 Ответить
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в городе сочі димниє ночі
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03.08.2025 07:38 Ответить
ЧТОЖЕПОРІЗОШЛО ?
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03.08.2025 08:47 Ответить
Ну , буде трохи диму над Сочі ... та й що? Все одно мацковити будуть пхатися на пляжі.

Мені цікаво інше - а чого нафтопровід Дружба продовжує гнати нафту до Угорщини Обрана?
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03.08.2025 09:30 Ответить
В Сочі темнії ночі - присвітили
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03.08.2025 07:38 Ответить
Са ти ********* уламок. То нові дрони, які розсипаються на малі і точно попадають.🤣
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03.08.2025 07:43 Ответить
у пуйла агонія ось він і відривається на цивільних
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03.08.2025 07:52 Ответить
Так, ми б'ємо по нафтобазам. Так, πдари б'ють по мирному населенню.
До чого тут потужність? Вважаєте, що ми повинні вчиняти так само як болотяні андрофаги?
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03.08.2025 08:26 Ответить
А без ударів по НПЗ перестануть? 😂
"Свіжа" думка, по свіжості нагадує зловоння мацковських боліт. Ви ж звідти пишете?
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03.08.2025 08:42 Ответить
Жосче надо, руцкое, так тебе ни кто не поверит))))
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03.08.2025 09:19 Ответить
Болить за москальську нафту, бурятко?
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03.08.2025 08:28 Ответить
А людей в кацапів - мільйони, тож нема сенсу по людям бити. Особливо, якщо пригадати, що воюють вони не тільки своїми людьми, а ще й нйманцями з африки, північної кореї та інших місць. До того ж, якщо наші почнуть бити по кацапському мирняку - Україна одразу стане террористичною державою і ніхто нам більше допомогати не буде.
Воювати треба розумом, а не емоціями! Емоції будуть після перемоги (якщо доживемо).
Є сенс знищувати їхні нафтопереробні заводи, нафтовидобувні об'єкти та хімічну промисловість - те, що важко замінити та без чого неможливо воювати. На другому місці: електронна і металургійна промисловість, заводи, де збирають ракети, шахеди та іншу зброю, склади, де воно все зберігається. Але навіть якщо знищити всю електронну та металургійну промисловість - ефекту від того буде недостатньо бо китай, іран та північна корея легко компенсують. Те ж саме стосується і заводів, де збирається зброя - саме тому це все є другорядними цілями. Зі складами трохи цікавіше - поки вони є - їх треба знищувати, але згодом русня перестане накопичувати, а буде все привезене (чи виготовлене) одразу запускати по нам - без зберігання.
На третьому місці - мости, великі дороги та залізниця - але лише в кацапстані. А от на окупованих територіях залізниця і мости повинні бути пріорітетними цілями.
Це лише моя думка.
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03.08.2025 08:40 Ответить
Правильне бачення, підтримую.
Доцільно бити насамперед по військовим обʼєктам, місцям скупчення живої сили та техніки ворога, але тільки у разі, якщо наші засоби атаки здатні нанести реальні ураження. Наступні за значенням цілі - інфраструктура та промисловість ворога, яка підтримує його боєздатність, знову ж таки - недоцільно атакувати те, що добре звхищене ППО або не може бути ефективно уражене через недостатню руйнівну здатність наших ***********.
Знищення запасів та переробки і транспортування вуглеводородів та іншого хімічного виробництва ворога є цілком правильною стратегією. Потужності бойових частин наших далекобійних дронів якраз достатньо для ефективного ураження НПЗ, запасів, особливо авіаційного пального у місцях його збереження та транспортування.
********** та їх носії нам потрібно навчитися рахувати, використовувати раціонально, обгрунтовано. ********** дорого коштують, і, як відомо, їх не буває достатньо під час війни.
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03.08.2025 09:53 Ответить
Запарєбрікам, уже 2.000.000 орків прикопали, в Мирній Україні, за час їх війни проти України!! ****** з матвієнчихою, це добре знають!!
Смерть московітам!
Слава Україні!
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03.08.2025 10:00 Ответить
Ага, воно й видно, що то уламки. Ппо й не мекнуло.
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03.08.2025 07:48 Ответить
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03.08.2025 07:48 Ответить
Все це добре, але мало б давно бути масштабоване разів у сто, якби зелена наволоч не крала.
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03.08.2025 08:32 Ответить
Молодці! Особливо гарно,що поблизу Сочі та аеропорта...Хай у моря орки "відпочивають спокійно"....якщо долетять ...та повернуться звісно...
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03.08.2025 08:41 Ответить
"Мамулечка, надо сваливать отсюда!" (с)
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03.08.2025 08:45 Ответить
Ліквідація пожежі в таких випадках означає повне вигорання продукту горіння.
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03.08.2025 08:41 Ответить
В мене складається таке враження що як тільки в банді ЗЕблазня виникає черговий корупційний "зашквар" так зразу на рашку наші дрони починають летіти бочки з мазутом підривати.
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03.08.2025 08:49 Ответить
А ще Бубочка звільняє якогось дрібненького посадовця, імітуючи боротьбу з корупцією. Зеленський звільнив начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка та голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая Джерело: https://censor.net/ua/n3566703
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03.08.2025 09:08 Ответить
Нафтопровід "Дружба", який проходить через Україну, транспортує близько 11,36 мільйонів тонн російської нафти на рік до європейських країн. Це становить близько 31 тисячі тонн на день.
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03.08.2025 09:23 Ответить
Щось слабувато горить!!! Не дуже потужно!!!
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03.08.2025 10:10 Ответить
 
 