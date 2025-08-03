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Новини Атака дронів на регіони РФ
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У РФ заявили про нібито збиття 41 "українського безпілотника" над чотирма регіонами та акваторією Чорного моря

ппо

Міноборони Росії заявляє, що трохи більше ніж за три години ввечері 2 серпня їхня ППО нібито збила й перехопила 41 "український безпілотник".

Про це Міноборони країни-агресора повідомило в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Російська ППО нібито збила:

  • 19 – над територією Бєлгородської області,
  • 9 – над акваторією Чорного моря,
  • 8 – над територією Воронезької області,
  • 3 – над територією Курської області,
  • 2 – над територією Брянської області.

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Автор: 

безпілотник (4651) росія (66995) атака (440)


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Тю.
Доволі знайома картина - фотографії руїн, десятки загиблих і доповіді про "уламки".
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03.08.2025 02:41 Відповісти
 
 