У РФ заявили про нібито збиття 41 "українського безпілотника" над чотирма регіонами та акваторією Чорного моря

Міноборони Росії заявляє, що трохи більше ніж за три години ввечері 2 серпня їхня ППО нібито збила й перехопила 41 "український безпілотник".

Про це Міноборони країни-агресора повідомило в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Російська ППО нібито збила:

19 – над територією Бєлгородської області,

9 – над акваторією Чорного моря,

8 – над територією Воронезької області,

3 – над територією Курської області,

2 – над територією Брянської області.

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