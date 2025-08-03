У РФ заявили про нібито збиття 41 "українського безпілотника" над чотирма регіонами та акваторією Чорного моря
Міноборони Росії заявляє, що трохи більше ніж за три години ввечері 2 серпня їхня ППО нібито збила й перехопила 41 "український безпілотник".
Про це Міноборони країни-агресора повідомило в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Російська ППО нібито збила:
- 19 – над територією Бєлгородської області,
- 9 – над акваторією Чорного моря,
- 8 – над територією Воронезької області,
- 3 – над територією Курської області,
- 2 – над територією Брянської області.
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