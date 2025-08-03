В РФ заявили о якобы сбитых 41 "украинском беспилотнике" над четырьмя регионами и акваторией Черного моря
Минобороны России заявляет, что чуть более чем за три часа вечером 2 августа их ПВО якобы сбила и перехватила 41 "украинский беспилотник".
Об этом Минобороны страны-агрессора сообщило в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
Российская ПВО якобы сбила:
- 19 - над территорией Белгородской области,
- 9 - над акваторией Черного моря,
- 8 - над территорией Воронежской области,
- 3 - над территорией Курской области,
- 2 - над территорией Брянской области.
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Доволі знайома картина - фотографії руїн, десятки загиблих і доповіді про "уламки".