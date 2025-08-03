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Новости Атака дронов на регионы РФ
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В РФ заявили о якобы сбитых 41 "украинском беспилотнике" над четырьмя регионами и акваторией Черного моря

ппо

Минобороны России заявляет, что чуть более чем за три часа вечером 2 августа их ПВО якобы сбила и перехватила 41 "украинский беспилотник".

Об этом Минобороны страны-агрессора сообщило в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Российская ПВО якобы сбила:

  • 19 - над территорией Белгородской области,
  • 9 - над акваторией Черного моря,
  • 8 - над территорией Воронежской области,
  • 3 - над территорией Курской области,
  • 2 - над территорией Брянской области.

Смотрите также: Россияне заявили об уничтожении более 100 беспилотников над 8 регионами, оккупированным Крымом, Азовским и Черным морями. ФОТО

Автор: 

беспилотник (4055) россия (96763) атака (475)


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Тю.
Доволі знайома картина - фотографії руїн, десятки загиблих і доповіді про "уламки".
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03.08.2025 02:41 Ответить
Фашисти атакують Україну сотнями дронів,а ми реально десятками,зате язиком перевершуємо всіх.
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03.08.2025 06:05 Ответить
 
 