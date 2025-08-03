В РФ заявили о якобы сбитых 41 "украинском беспилотнике" над четырьмя регионами и акваторией Черного моря

Минобороны России заявляет, что чуть более чем за три часа вечером 2 августа их ПВО якобы сбила и перехватила 41 "украинский беспилотник".

Об этом Минобороны страны-агрессора сообщило в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Российская ПВО якобы сбила:

19 - над территорией Белгородской области,

9 - над акваторией Черного моря,

8 - над территорией Воронежской области,

3 - над территорией Курской области,

2 - над территорией Брянской области.

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