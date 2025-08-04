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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
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Взрывы в Волгоградской области: дроны атаковали железнодорожный узел в Фролово. ВИДЕО

В ночь на 4 августа беспилотники атаковали Россию. Как стало известно, был поражен важный железнодорожный узел во Фролово в Волгоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Местные жители сообщают о работе ПВО. В частности взрывы были слышны над городами Михайловка и Фролово.

По данным российских СМИ, на этот раз был атакован важный железнодорожный узел во Фролово. Кроме того, БпЛА поразили диспетчерскую на территории железнодорожного узла во Фролово. Местные жители сообщили о пожаре на станции.

Вероятно речь идет о железнодорожной станции "Арчеда" в городе Фролово Волгоградской области России. Железнодорожная станция "Арчеда" играет важную роль в военной логистике России. Именно через этот узел поставляются ресурсы и техника для поддержки военных операций.

На данный момент официальной информации от властей о масштабах повреждений и потерях среди техники или личного состава нет. Известно лишь, что пожар на станции "Арчеда" продолжается.

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Автор: 

беспилотник (4058) Удары по РФ (449)


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Топ комментарии
+23
Диспетчерська - це добре... Залізничний вузол паралізовано... Зупинився рух поїздів... Тепер "нада пафтарить" по сусідніх вузлах - бо там почали збиваться в купу ешелони... А там пальне, **********...
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04.08.2025 06:37 Ответить
+8
"сусідніх" близько там нема, але південніше за 60 км по цій гілці у Іловлі є тягова підстанція "Колоцкій тяговая" (49°17'27.1"N 44°00'34.3"E), як раз після відгалуження на Саратов-Енгельс. Якщо розфігачити цю ТПС, то рух по обом напрямкам Волгоград-Ліпєцк і Волгоград-Саратов буде паралізовано. І там до речі шоб два рази не вставать, по тій же гілці у напрямку на південь до Волгограда у Котлубані знаходиться арсенал ГРАУ 1-го розряду (48°59'50.4"N 44°12'53.8"E), у якому зокрема зберігаються і ракети для ОТРК. Якщо пам'ять мене не підводить, останній раз ми атакували цей арсенал у серпні минулого року, і ця атака могла би прикрасити всю цю залізничну метушню.
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04.08.2025 08:09 Ответить
+6
А навіщо скрепним поносцям ця велика шайтан-арба, яку називають поїзд? Піп гундяй їх не святив кадилом, тим більше шо для сиравжнього кацапа це не скрепно. Друге діло для кацапа запрягти конячку і їдь, куди кацапська душа побожає. Хочеш - на концерт йосі кака.бздона, хочеш - в ліс красти дрова
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04.08.2025 07:09 Ответить
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Диспетчерська - це добре... Залізничний вузол паралізовано... Зупинився рух поїздів... Тепер "нада пафтарить" по сусідніх вузлах - бо там почали збиваться в купу ешелони... А там пальне, **********...
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04.08.2025 06:37 Ответить
"сусідніх" близько там нема, але південніше за 60 км по цій гілці у Іловлі є тягова підстанція "Колоцкій тяговая" (49°17'27.1"N 44°00'34.3"E), як раз після відгалуження на Саратов-Енгельс. Якщо розфігачити цю ТПС, то рух по обом напрямкам Волгоград-Ліпєцк і Волгоград-Саратов буде паралізовано. І там до речі шоб два рази не вставать, по тій же гілці у напрямку на південь до Волгограда у Котлубані знаходиться арсенал ГРАУ 1-го розряду (48°59'50.4"N 44°12'53.8"E), у якому зокрема зберігаються і ракети для ОТРК. Якщо пам'ять мене не підводить, останній раз ми атакували цей арсенал у серпні минулого року, і ця атака могла би прикрасити всю цю залізничну метушню.
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04.08.2025 08:09 Ответить
Iловля-1 та Іловля-2 мають по 5колій. Але рошташування підстанції дуже зручне.
Але цікавіша ціль північніше - залізничний вузол Поворино. Там 43 колії, в т.ч. напрямок на Валуйки-Куп'янськ....
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04.08.2025 09:20 Ответить
поясніть, будь ласка, про Іловлю-2. Там начебто тільки одна станція Іловля-1, і вона ось тут - 49°18'59.9"N 44°00'00.4"E
А де знаходиться станція Іловля-2?
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04.08.2025 10:11 Ответить
До речі, в Іловлі лише один напрямок електрифіковано: дільниця Грязі-Іловля на тепловозній тязі.....
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04.08.2025 09:22 Ответить
Короче, "*******".
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04.08.2025 06:37 Ответить
Ой як гарнюсенько.
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04.08.2025 06:50 Ответить
Мало
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04.08.2025 06:57 Ответить
А навіщо скрепним поносцям ця велика шайтан-арба, яку називають поїзд? Піп гундяй їх не святив кадилом, тим більше шо для сиравжнього кацапа це не скрепно. Друге діло для кацапа запрягти конячку і їдь, куди кацапська душа побожає. Хочеш - на концерт йосі кака.бздона, хочеш - в ліс красти дрова
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04.08.2025 07:09 Ответить
...і пєсню в путі нє забудь...))))
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04.08.2025 07:12 Ответить
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04.08.2025 08:20 Ответить
Гарна робота Захисників України!!!
Дякуюмо та підтримуймо, наших Захисників України!!
Українці, це ж, не якісь там, міндічі, чернишові, шурми, трубіцині, баканові, тарани, костіні….з Урядового кварталу зеленського!!
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04.08.2025 09:14 Ответить
Потрібно ще в аеропортах бити по диспетчерських вишках щоб паралізувати роботу аеропортів не на декілька годин а на місяці
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04.08.2025 09:15 Ответить
 
 