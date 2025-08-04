Взрывы в Волгоградской области: дроны атаковали железнодорожный узел в Фролово. ВИДЕО

В ночь на 4 августа беспилотники атаковали Россию. Как стало известно, был поражен важный железнодорожный узел во Фролово в Волгоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Местные жители сообщают о работе ПВО. В частности взрывы были слышны над городами Михайловка и Фролово.

По данным российских СМИ, на этот раз был атакован важный железнодорожный узел во Фролово. Кроме того, БпЛА поразили диспетчерскую на территории железнодорожного узла во Фролово. Местные жители сообщили о пожаре на станции.

Вероятно речь идет о железнодорожной станции "Арчеда" в городе Фролово Волгоградской области России. Железнодорожная станция "Арчеда" играет важную роль в военной логистике России. Именно через этот узел поставляются ресурсы и техника для поддержки военных операций.

На данный момент официальной информации от властей о масштабах повреждений и потерях среди техники или личного состава нет. Известно лишь, что пожар на станции "Арчеда" продолжается.

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