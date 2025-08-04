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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Нефтебаза "Роснефти" атакована в российском Адлере. ВИДЕО

Силы обороны Украины нанесли удар беспилотниками по нефтебазе "Роснефти" в российском Адлере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Операцию провел 14-й полк БпАК.

Напомним, 2 августа 2025 года были атакованы Рязанский и Новокуйбешевский НПЗ, а также база горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт".

Читайте: Власти Индии приказали своим НПЗ подготовиться к прекращению импорта нефти из России, - Bloomberg

Автор: 

НПЗ (248) россия (96771) Роснефть (32) Удары по РФ (449)


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Это очень хорошо! Слава славная славным ЗСУ!
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04.08.2025 10:28 Ответить
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04.08.2025 10:44 Ответить
 
 